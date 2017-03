Turisty na Odemykání České studánky odveze mimořádný vlak

Domažlice – Už popětadvacáté zahájí turistickou sezonu na Domažlicku symbolické Odemykání České studánky. To letošní připadá na sobotu 1. dubna.Připravený program se nebude výrazně odlišovat od předchozích let.

Snímek z podzimního Zamykání České studánky, které uzavřelo loňskou turistickou sezonu.Foto: Deník / Babor Josef

„Zahájení u České studánky pod čerchovem je naplánováno na 10.30 hod. V programu vystoupí mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a také trubači Okresního mysliveckého svazu,“ uvedl předseda domažlického odboru Klubu českých turistů Petr Matějka. Připomněl také, že bude zajištěn prodej suvenýrů a k dispozici bude i pamětní razítko.

Čtěte také: Nový zákon o vinařství vítám, říká provozovatelka vinotéky v Klenčí

Turisté mohou využít vlak ze zastávky Domažlice – město s odjezdem v 8.25 hod. do České Kubice. „Mimořádně bude prodloužen spoj č. 7404 z Plzně až do České Kubice,“ uvedl Matějka. Po slavnosti u České studánky se většina přítomných vydá na trasu přes Pec pod Čerchovem do Chodova.

„ V tamním kulturním domě bude připraven oběd a společné posezení. Odjezd vlakem z Trhanova do Domažlic je možný v 15.15 hod. nebo v 17.21 hod.,“ dodal Petr Matějka.