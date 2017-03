Trněný závodil poprvé od Dakaru

Valašské Meziříčí – O víkendu 25. a 26. března odstartovalo True Cam MČR v rally 2017. Úvodním podnikem sedmidílného seriálu byla 36. Janča Valašská rally. V páteční podvečer se na valašsko-meziříčském náměstí představilo 77 posádek, na které čekalo 158 ostrých kilometrů rozdělených do dvanácti rychlostních zkoušek.

Úvodním podnikem sedmidílného seriálu True Cam MČR v rally 2017 byla 36. Janča Valašská rally. Na snímku Karel Trněný z Profiko rally teamu Meclov.Foto: Radomír Svozil

Ve startovní listině bohužel chyběl domažlický Marcel Tuček, který doléčuje zraněnou nohu, proto svou devětatřicátou sezonu odstartuje nejspíše až na domácí Rallye Šumava. Ze startovní rampy tedy sjela pouze jediná posádka reprezentující náš okres Karel Trněný navigován Václavem Pritzlem, který se do Fabie WRC vrátil po dlouhých devíti měsících. Soutěž posádka Profiko rally teamu dokončila na 12. místě v absolutním pořadí a ve třídě 13 to bylo místo druhé.

,,Pro mě to byl první start po Dakaru, s Vaškem jsme spolu ve fábii neseděli od loňských Hustopečí, a tak jsme se do Valmezu moc těšili, že po zimě trochu rozmrzneme. Technika tentokrát fungovala po celou dobu soutěže na jedničku, obrovským zklamáním byla ale pro nás trať, která naší Fabii WRC přímo neseděla. Na trati bylo umístěno obrovské množství úzkých retardérů, ať již klasických, nebo při objíždění. Tuším, že jich Václav napočítal rovných sto osmdesát! Je potom těžké soustředit se na jízdu, když při průjezdu retardérem už přemýšlíš, jak se vejdeš do toho dalšího. Optimální pro nás nebyla ani bohužel volba pneumatik, na poslední sobotní RZ nám odešly úplně, a tak jsme ji jen bezpečně dojížděli. Soutěž jsme ale nakonec dokončili, bohužel bylo opravdu těžké na takto postavené trati konkurovat modernějším vozům kategorie R5. Spíše než rallye bych celou soutěž pojal jako slušnou jízdu zručnosti. Nás teď čeká tento týden start na slovenské Rally Rožňava a samozřejmě za již necelý měsíc nebudeme chybět na startu domácí Rallye Šumava,“ zhodnotil své pocity z právě odjeté 36. Janča Valašské rally Karel Trněný.

Pro úplnost dodejme, že nejrychlejší posádkou prvního dějství True Cam MČR v rally 2017 se stala posádka továrního týmu Škoda motorsport J. Kopecký – P. Dresler (Škoda Fabia R5), druhé místo obsadila plzeňská dvojice V. Pech – P. Uhel (Ford Fiesta R5), bronz si z Valašska odváží J. Černý, navigován P. Černohorským (Škoda Fabia R5).

O víkendu 7. – 8. 4. odstartuje také Rallysprint série svou úvodní soutěží Ageus rallysprint Kopná v Podkopné Lhotě. True Cam MČR v rally pak bude pokračovat 21. – 22. dubna 52. Rallye Šumava Klatovy, jejíž součástí bude tradičně i 26. Historic Vltava Rallye, a již teď seznam přihlášených posádek zaručuje parádní podívanou. Radomír Svozil