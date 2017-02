Trhanovský zámek dostane nové topení

Trhanov - Kompletní rekonstrukce by měla být hotová do začátku podzimní topné sezony.

Trhanovský zámek.Foto: Archiv OÚ Trhanov

Tři miliony korun bude stát kompletní rekonstrukce topení v trhanovském zámku. Obec, která je majitelem zámku, se chce do rekonstrukce pustit už letos.

„Už máme hotový projekt, v co nejkratší době vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele stavby. Topení na zámku je čtyřicet let staré a tudíž v dezolátním stavu. Nejde v něm vůbec topit a to je pro zámek špatné. Chtěli bychom proto, aby byla rekonstrukce dokončena do začátku letošní topné sezony," řekl starosta Trhanova Ondřej Frei s tím, že tři miliony korun je pro obec obrovské vydání, proto se zastupitelé snaží najít vhodný dotační titul.

Trhanovští plánují vyměnit všech 120 radiátorů, udělat nové rozvody a vyměnit současné staré kotle za nové, ekologické. Tím se obci sníží i náklady na topení a energie.

„V zámku jsou sice čtyři plynové kotle, v nichž se topit dá, ale je to velmi drahá záležitost. Denně by nás vytápění plynovými kotli stálo pět až osm tisíc korun. Po rekonstrukci topení plynové kotle v zámku zůstanou jako rezervy," dodal Frei.

Trhanovští už na zámku udělali mnohá vylepšení. Například nové chodníky z malých žulových kostek a nový vzhled dostal i kostel.

V roce 2012 byla opravena druhá část střešního pláště kostela i jeho fasády, kde byl havarijní stav.

Do hlavní lodě kostela zatékalo a muselo se okamžitě přikročit k opravám. První část kostela, která směřuje do ulice, zachraňovali před deseti lety.