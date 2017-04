Trhanovský zámek by mohl získat třicet milionů korun

Trhanov – Trhanovští požádali ministerstvo kultury o záchranu architektonické památky trhanovského zámku.

Trhanovský zámek.Foto: Deník / Bauerová Helena

Pokud bude jejich žádosti vyhověno, dočká se zámek zásadní rekonstrukce. „Pokud nám to přiklepnou, v horizontu patnácti let bychom mohli dostat třicet milionů korun. Každý rok by to byly dva miliony. Tyto peníze by však byly určeny výhradně na opravu památných částí zámku. Pokud to vyjde, s opravami bychom mohli začít už příští rok,“ informoval starosta Trhanova Ondřej Frei.



Tato štědrá dotace se ale nevztahuje na opravu například elektřiny nebo topení. Takové opravy jsou zcela v režii majitele zámku, jímž je obec Trhanov.

Právě letos se chtějí Trhanovští pustit do rekonstrukce topení v zámku. Ta si vyžádá tři miliony korun, což je pro obec obrovské vydání.

„Topení na zámku je čtyřicet let staré a tudíž v dezolátním stavu. Nejde v něm vůbec topit a to je pro zámek špatné. Chtěli bychom proto, aby byla rekonstrukce dokončena do začátku letošní topné sezony,“ vysvětluje Frei.Vyměnit je nutné 120 radiátorů, udělat se musí nové rozvody a vyměnit současné staré kotle za nové, ekologické. Tím se obci sníží i náklady na topení a energie.„V zámku jsou sice čtyři plynové kotle, v nichž se topit dá, ale je to velmi drahá záležitost. Denně by nás vytápění plynovými kotli stálo pět až osm tisíc korun. Po rekonstrukci topení plynové kotle v zámku zůstanou jako rezervy,“ dodal Frei.

Trhanovští už v zámku a jeho okolí udělali mnohé změny k lepšímu. Vybudovali chodníky z malých žulových kostek a nový vzhled dostal i kostel. V roce 2012 byla opravena druhá část střešního pláště kostela i jeho fasády, kde byl havarijní stav.Do hlavní lodě kostela zatékalo a muselo se okamžitě přikročit k opravám.První část kostela, která směřuje do ulice, zachraňovali před deseti lety.