Tabulku u pramene řeky Kouby pokřtili domácí slivovicí

Brnířov – Třicet osm lidí se se při příležitosti zahájení nového roku sešlo na brnířovské návsi, aby se vydali na již 25. ročník pochodu Brnířov-Štefle.

Společná fotografie účastníků pochodu.Foto: Mirek Beneš

Po vyfotografování skupiny "U parezu" se pak všichni vydali na cestu dlouhou asi 8 km. Protože bylo příznivé počasí, šlo se přes Loužek, směr Vítovky, a dále k Chodské Lhotě.

U „Stáškovic kaple" byly již nainstalované nové značky, které navádí turisty směrem k pramenu řeky Kouby – Chamb. Po příchodu skupiny byla slavnostně odhalena tabulka s česko-německým popisem: Kouba-Chamb-Regen-Dunaj-Černé moře. Na tabulce je také označeno, že tudy prochází hlavní evropské rozvodí Vltava-Dunaj. Nedaleko odtud je pramen „Starého potoka", který protéká přes Brnířov a míří do Severního moře. Tento pramen Brnířovští označili při svém loňském pochodu.

Řeka Kouba je dlouhá 51 km a tvoří nejsilnější přítok řeky Regen. Na české straně je dlouhá 10 km a má několik vydatných přítoků. Na německou stranu vtéká v nadm. výšce 407 m. Dále protéká kolem Eschlkamu, naplňuje přehradní nádrž Dračí jezero a pak se blízko obce Altenstadt-Cham vlévá do Regenu. Povodí Kouby má celkem 276 km čtverečních. A protože Kouba má malou rychlost toku, má hodně zátočin a meandrů.

Po slavnostním odhalení a pokřtění tabulky domácí slivovicí pak všichni nejkratší cestou vyrazili do známé hospůdky U Bednářů. Lokál se nakonec zaplnil více než padesáti lidmi. A pak už jen vyhrávala harmonika, housle a klarinet až do pozdního večera. Celou akci připravili brnířovští dobrovolní hasiči a za to jim patří velký dík.

Mirek Beneš