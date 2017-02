Studenti z Indonésie, Brazílie a Pákistánu učili domažlické školáky

Domažlice – Dvě studentky vysokých škol z Brazílie a Indonésie a jeden student z Pákistánu strávili tento týden v Domažlicích.

Studenti z ciziny s žáky třetí třídy.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Přijeli sem jako hosté Základní školy v ulici Msgre B. Staška v rámci projektu Edison. Jeho cílem je spojit mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

Studenti byli v Domažlicích od pondělí do pátku. Bydleli v rodinách žáků a při výuce ve škole prezentovali svou zemi, diskutovali s žáky v anglickém jazyce na různá témata.

„Naše škola se do tohoto projektu zapojila poprvé. Studenti jsou dobrovolníci a přijíždějí sem na vlastní náklady. Ve škole mají za úkol vést výuku a představit své země. Při hodině mluví pouze anglicky, což našim dětem velmi prospívá. Během týdne žáci zjistili, že angličtina není jen předmět, ale jazyk, kterým se domluví," říkají učitelé Zdeňka Štichová a Dan Kadlec.

Ve zbylém čase pak cizinci společně s učiteli a žáky poznávali Domažlice a sami sebe navzájem. Společně si zahráli bowling, prohlédli si domažlické náměstí, kostel, pivovar i Chodský hrad.

„Ze začátku byli naši žáci z návštěvy trochu rozpačití, ale pak se ledy prolomily. Dělají si společná selfie a povídají si jako kamarádi. Nadšené jsou hlavně děti třetích tříd. Ačkoliv se angličtinu učí teprve půl roku, jsou velmi aktivní a chtějí se dozvědět co nejvíc," dodal Kadlec.

Naše město vnímají zahraniční studenti různě.

Student z Pákistánu se cítí trochu nesvůj. Pochází z města, kde žije 5 milionů lidí. „Měl jsem trochu strach, protože jsem na vesnici ještě nikdy nebyl."

Indonésanka je tu nadšená, užívá si klidnou atmosféru a Brazilka se zde cítí jako doma, protože žije v podobně velkém městě.

Cizinci byli ubytování u rodin žáků v Pocinovicích, Domažlicích a České Kubici.

„U nás bydlí Luana z Brazílie. Prohlíželi jsme si společně naše i její fotografie. Je to prima až na to, že naši neumí anglicky, takže je to všechno na mně," řekl s úsměvem žák 8. A Josef Váchal z Domažlic.