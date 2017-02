Stěhování chovné stanice je zatím odloženo

Domažlice - Psi včetně štěňat budou z Domažlic do Prackovic převezeni, až budou prostory k jejich chovu dokonale připraveny.

INSTRUKTORKA výchovy psů Veronika Greslová se svým svěřencem u kotců v domažlické chovné stanici služebních psů.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Ještě minimálně půl roku bude v Domažlicích v provozu Chovná stanice služebních psů. Na vině je pomaleji postupující rekonstrukce chovné stanice v Prackovicích u Ústí nad Labem, kam měla být domažlická stanice přemístěna už koncem loňského roku.

„Plány s přestěhováním stanice z Domažlic do Prackovic zůstávají. V současné době však nelze přesně říci, kdy to bude. My jsme zcela odkázáni na postup stavebních prací. Psy včetně štěňat převezeme, až budou všechny prostory připraveny k jejich chovu," řekl ředitel služby pořádkové policie Martin Hrinko.

Chovná stanice v Domažlicích funguje od roku 1962 a dodává německé ovčáky pro celou policii a v malé míře i horské službě, zájem projevila celní správa, vězeňská služba, městská policie a Armáda ČR. Přesto musí být zrušena.

„Objekt v Domažlicích není náš. Současný stav tamní stanice je už pro chov nevyhovující, takže oprava by byla velmi drahá. Stanici v Prackovicích bylo také nutno zrekonstruovat, ale náklady zde nebudou tak vysoké. My i vedení policie jsme přesvědčeni, že se v Prackovicích bude bude pejskům dařit lépe, protože jsou tam lepší podmínky pro chov," uvedla Martina Ambrožová, vedoucí odboru služební kynologie a hipologie.

Zaměstnancům domažlické chovné stanice, kterých je sedmnáct z toho 98% je civilních zaměstnanců, což čítá 11 instruktorů, správce budov, veterináře, administrativní pracovnici a uklízečku, bylo nabídnuto místo na stejné pozici v Prackovicích. Pokud o ně nebudou mít zájem a najdou si do té doby jiné zaměstnání, budou moci odejít dohodou.

„Někteří zaměstnanci místo přijali. Protože mají svou práci rádi a neumí si představit, že by ji opustili, jsou ochotni přesunout se z Domažlic do Prackovic," dodal Hrinko.