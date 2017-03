Staňkovští projednají kanalizaci, město bude rozkopané další čtyři roky

Staňkov – Staňkov má nyní před sebou velkolepou akci dokanalizování města a odkanalizování sousedního Vránova. Budování kanalizace by postupně po jednotlivých, přibližně třicetimilionových, etapách mělo trvat až do roku 2020.

Náměstí T. G. Masaryka ve StaňkověFoto: Deník/ Stanislav Šebek

„Nejnáročnější by měl být letošní rok. Při budování kanalizace budeme doslova skákat z jedné strany Staňkova do druhé. Chceme kanalizaci položit do průtahu Staňkova (tedy silnice patřící ŘSD, letos je totiž poslední rok, na který má ŘSD připraveny peníze k opravě průtahu Staňkova), pak kanalizaci zase chceme položit do silnic, které patří kraji, abychom následně mohli kraj požádat o jejich opravu, dále chceme odkanalizovat část náměstí a další místa, souviset s tím bude i uzavírka mostu,“ vyjmenovává starosta.



Kanalizace by měla stát kolem 110 nebo 120 milionů bez DPH. Přes 60 procent nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbývající peníze bude muset dodat město. „Půjde o desítky milionů, takže to přirozeně budeme muset řešit tím, že si vezmeme úvěr,“ podotkl starosta.



Dnes od 18 hodin proběhne v sále Lidového domu jednání ohledně plánované akce. Zúčastní se ho kromě zástupců města zástupci projekční firmy Provod, zástupci zhotovitele, technický dozor a další.

Budou zde poskytnuty informace ohledně způsobu napojování jednotlivých nemovitostí, zejména nemovitostí v částech města, kde se bude kanalizace budovat v letošním roce.

Mělo by se jednat o tyto části města: ulice 28. října, Plovární (pravděpodobně jen část), Americká, Plzeňská, náměstí T. G. Masaryka, ulice Trnkova, Puclická, Na Tržišti, Zahradní (část), Vytůňská, Riegrova, Komenského a celý Mastník (ulice Jiráskova, Tylova, Nad Tratí, Vyšehradská, Pod Mastníkem, Krátká).



„Zejména vlastníci nemovitostí v uvedených částech města by se měli na jednání ve vlastním zájmu dostavit. Samozřejmě může dojít i k zařazení jiných částí města či přesunu původně plánovaných na další rok. Nicméně pro vlastníky nemovitostí, kde se kanalizace bude budovat až v dalších letech, je podobné jednání plánováno až na dobu před samotnou realizací těchto částí,“ poznamenal starosta s tím, že další informace podají pracovníci odboru majetku, investic a životního prostředí.



„Z rozkopání města na čtyři roky samozřejmě moc radost nemám,“ řekla již dříve Markéta Kotarová ze Staňkova. „Hlavně doufám, že se my, co tady bydlíme, budeme moct vymotat svými vlastními auty do práce,“ obává se. „Ale chápu, že když se chce něco postavit, je prostě nepořádek.“