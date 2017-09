Staňkovští dnes otevřou nové hřiště

Staňkov – Všichni milovníci sportu ze Staňkova se konečně dočkají. V pátek v 15 hodin bude pod Lidovým domem slavnostně otevřeno víceúčelové sportovní hřiště pro veřejnost.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Staňkovští na toto slibované hřiště čekali již dlouhou dobu, základy pro něj pod Lidovým domem stály již také několik let, samotná stavba hřiště se však každý rok odkládala.

Oplocené víceúčelové hřiště bude sloužit široké veřejnosti a umožní využití pro hraní malé kopané, florbalu, házené, nohejbalu, volejbalu, streetballu či tenisu. Součástí je i zázemí s terasou, šatnami a samozřejmě i sociálním zařízením.

Stavební firma Vysspa Sports technology, která podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku, začala s budováním hřiště v březnu letošního roku.

Výstavba financovaná z městské pokladny vyšla na přibližně šest milionů korun.

Sportoviště se otevírá rok poté, co vedení města dokončilo stavbu jiného hřiště za tři miliony korun. To se nachází o kus dál, v areálu základní školy, má běžecký okruh, sektory pro vrh koulí a pro skok do dálky a běžeckou rovinku na 60 metrů sprintu. Určené je však pouze pro žáky staňkovské školy.