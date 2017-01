Staňkovští chovatelé chystají trhy. „Někteří k nám chodí jako do kostela."

Staňkov – Začátek roku znamená pro chovatele ze Staňkova vždy přípravy na zahájení tradičního dvanáctitýdenního maratonu chovatelských trhů. Ty startují již 8. ledna a budou probíhat každou neděli až do konce března.

Z chovatelských trhů ve Staňkově.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Trhy ve Staňkově nabízejí tradičně slepice, kohouty, husy, kachny, holuby a především králíky.

„Může přijít každý. Jezdí k nám pravidelně lidé z Domažlicka, jižního Plzeňska, Klatovska, občas z Tachovska. Chovatelé jsou nadšenci, přijel třeba pán s přívěsem a v něm měl v bednách třicet kachen a dvacet hus. A občas jsou nějaké zajímavé výjimky. Například přijel chovatel z Přeštic a nabízel nám prasátka. Takové pěkné křížence, které můžete mít i na zahradě," řekl předseda chovatelů Josef Baxa.

Neodmyslitelnou součástí trhů je i společné posezení a dobré jídlo.

Trhy v KolovčiV neděli 8. ledna pořádají první trhy drobného zvířectva také chovatelé z Kolovče. Budou se rovněž konat každou neděli, a to až do 19. března, vždy od 8 do 11 hodin.

„Trhy jsou totiž vždycky i nejlepší příležitostí pro chovatele společně posedět, popovídat si a vyměnit si zkušenosti. Někteří k nám v neděli na trhy chodí stejně pravidelně, jako jiní chodí do kostela," žertuje Baxa.

Nedělní trhy v sídle chovatelů v Plzeňské ulici č.p. 27 začínají vždy v osm ráno a končí ve dvanáct.

Staňkovská chovatelská organizace je menší, má sedmnáct členů a téměř všichni jsou již přes padesát let věku.

„Získat mladé lidi pro chovatelství je v dnešní době těžké. V Horšovském Týně nebo v Kolovči vedou chovatelé kroužky pro mládež, tam se jim to naštěstí daří lépe, u nás je to o něco horší," říká Baxa. „Teď se ale například objevil mladý kluk z Vránova, tak dvacátník, který opravdu má zájem o chovatelství, chce vystavovat. Řekl, že má zájem chovat slepice, a já jsem úplně žasl, když na mě začal chrlit podrobnosti o různých plemenech a podobně. Z toho máme vždy ohromnou radost a rádi každému takovému zájemci se vším pomůžeme, přispějeme, pomůžeme zabezpečit, co je třeba," dodává.