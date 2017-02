Staňkovská lávka je před dokončením, čeká se na vhodné počasí

Staňkov – Přes řeku Radbuzu ve Staňkově se klene nová, dosud však nedokončená lávka.

Rozestavěná lávka ve Staňkově.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Železobetonová lávka za 11 milionů korun (čtyřmi miliony přispěje kraj) nahradila původní, více než půl století starou lávku ve špatném technickém stavu.



„Nová lávka by měla být dokončena řádově do konce měsíce března. Uvidíme, jak se vydaří počasí,“ říká starosta města Alexandr Horák. „Od dubna totiž Správa a údržba silnic uzavře náš most přes Radbuzu, protože jej bude opravovat. Měl by být uzavřen na tři až čtyři měsíce, takže to už budeme lávku nutně potřebovat, aby bylo možné dostat se z jedné části Staňkova do druhé,“ vysvětluje.



Lávka totiž slouží sice primárně pro pěší a cyklisty, v případě potřeby ale po ní mohou jezdit i osobní auta do 3,5 tuny.



Problémem by mohla být staňkovská pouť v červenci. Pokud se oprava mostu opozdí či protáhne, automobilový provoz přes lávku by kolidoval s pořádáním pouti.



„Věříme, že to tak nedopadne, ale stát se to může. Pouť není kam jinam přesunout, možná by tak nezbylo než lávku na ty čtyři dny uzavřít a řidiči jedoucí z jedné části Staňkova do druhé by museli využívat objízdné trasy v okolí,“ uvažuje starosta.