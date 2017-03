Sousedé z Bavorska lákají do hornofalckého skanzenu

Horní Falc – Brány Hornofalckého skanzenu Neusath-Perschen v Bavorsku se otevřely nové sezoně. Byla zahájena výstava s názvem Dobré počasí – špatné počasí, která přímo navazuje na téma letošní sezony Od nouze k nadbytku.

Hornofalcký skanzen v Bavorsku.Foto: Deník / Šebek Stanislav

„Letos se zaměříme na zemědělství a jeho proměny za posledních 200 let. Máme připravenou spoustu hezkých akcí, které by se mohly líbit návštěvníkům z České republiky,“ láká za pořadatele Petra Zeitler. Kromě tematických dnů, které se ve skanzenu pravidelně opakují, je letos mimořádně na programu setkání dudáků 21. května a traktoriáda o prázdninách 30. července. „V dubnu se budou slavit Velikonoce a my máme hned několik tematických dnů, kdy se budou vázat tradiční květinové dekorace (2. dubna) a barvit vajíčka přírodními materiály (9. dubna). Zastoupené budou tentokrát také české velikonoční perníčky (9. dubna) a zdobené kraslice a pomlázky (17. dubna).

Hornofalcký skanzen v Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let. Při procházce skanzenem, která trvá zhruba dvě hodiny, máte možnost vidět původní lidovou architekturu s autentickým zařízením. Jedná se o téměř 50 budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují vesnický život ve své regionální a sociální rozmanitosti. V těchto domech bydleli sedláci, nádeníci, žoldnéři, chalupníci, tkalci, pastýři, mlynáři, lovci i šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat zachovány na svých původních místech, byly přemístěny do skanzenu a seskupeny do typických vesnic.

Zaměstnanci pracují na poli i v lese

Muzejní pole jsou tradičně obhospodařována. Systémem trojpolního hospodářství se pěstují obilí a brambory, v zahrádkách pak roste zelenina, bylinky a v sadech ovoce.

S pomocí koní a starého zemědělského náčiní pracují kvalifikovaní zaměstnanci muzea na polích i v lese. Celý areál navíc oživují domácí zvířata, která dříve ke statkům neodmyslitelně patřila. Křesťanské svátky, regionální tradice, původní řemeslné dovednosti a zemědělské práce, které souvisejí s roční obdobím, doplňují obraz časů dávno minulých…



Součástí muzea je také statek Edelmannshof, který se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Jedná se o na svém původním místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. V roce 1964 zde vzniklo Selské muzeum Perschen, které se řadí k nejstarším muzeím svého druhu v Bavorsku. Ke statku patří selské stavení, chlév, stodola, sýpka, holubník a pekařská pec. Obytný dům je kompletně zařízený a v podkroví je instalována mimořádně obsáhlá sbírka sakrálních předmětů a spousta exponátů dřívějšího selského života. Muzejní vstupenka platí i pro prohlídku tohoto zařízení.