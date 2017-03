Sněmovna odmítla senátní úpravy pravidel pro národní parky

Plzeňský kraj - Poslanci potvrdili původní verzi novely zákona a ochraně přírody a krajiny. Prezident Miloš Zeman již oznámil, že bude zákon v této podobě vetovat.

Ilustrační fotoFoto: David Kojan

Nová pravidla pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě by měla platit bez senátních úprav. Navzdory stanovisku prezidenta Miloše Zemana ve středu Sněmovna potvrdila původní verzi novely o ochraně přírody a krajiny. Senát chtěl v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany.

Pro verzi horní komory hlasovalo 28 ze 158 přítomných poslanců, 109 jich bylo proti. Původní sněmovní znění novely potvrdilo 117 ze 164 hlasujících členů dolní komory, proti jich bylo 20. Předloha nyní zamíří k posouzení Zemanovi, jenž před poslanci hájil senátní úpravy minulý týden a během návštěvy Karlovarského kraje ohlásil její veto. Sněmovna tedy pravděpodobně bude rozhodovat o novele i potřetí.

"Zavládl by velký právní chaos," ohodnotil v debatě senátní verzi ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Sněmovní znění je podle něho cestou ke stabilitě v národních parcích a nebude podle něho znamenat rozšiřování divočiny na více než polovinu území Šumavy. Naopak podle Jana Zahradníka z opoziční ODS je schválená verze vítězstvím ekologických aktivistů.

Senátní úpravy chtěl Votava i Vilímec

Senátního znění novely se zastávali zejména poslanci z Plzeňského a z Jihočeského kraje. Václav Votava (ČSSD) je označil za kompromis. "Zachovejme na Šumavě divočinu v přijatelné míře, aby tam mohl existovat i člověk," uvedl. Zahradník a jeho stranický kolega Vladislav Vilímec zmínili kampaň ekologických aktivistů a dalších lidí proti úpravám horní komory. Podle Zahradníka byla založena na lžích, že bude Šumava vykácena a zastavěna lunaparky.

"Debata nabrala hysterickou a absurdní podobu," soudí Vilímec. Jen málo odpůrců senátní verze podle něho ví, co horní komora ve skutečnosti přijala. Vilímec řekl, že obyvatelé Šumavy nechtějí zrušit národní park a nestojí ani o developerské projekty, ale chtějí jen přežít masivní snahu o vytváření další divočiny.¨

Ředitel národního parku Šumava výsledek chválí

Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený hodnotí rozhodnutí Sněmovny o pravidlech pro národní parky jako skvělý výsledek.

"Rozum zvítězil a je to pocta matce přírodě, protože šlo o to, jestli příroda v národních parcích má být opravdu příroda, nebo spíš něco jiného. Tahle novela by měla přinést velké zklidnění v rozčeřené atmosféře toho, kam mají národní parky směřovat, kdy část obcí byla pro přírodu a část spíš pro obecní národní park," řekl ČTK Hubený.