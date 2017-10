Slabá úroda. I přesto se horšovskotýnští zahrádkáři chystají na velkou výstavu

Horšovský Týn – Na nepříznivý rok si stěžují téměř všichni zahrádkáři. Pozlobily je hlavně dubnové mrazíky, které překazily letošní úrodu ovoce.

Horšovskotýnští slavili před týdnem 40. výročí své moštárny.Foto: Deník / Babor Josef

Ani horšovskotýnští nejsou výjimkou. Ale i přes nepřízeň počasí se chystají v co nejlepším světle představit na víkendové celookresní výstavě v Domažlicích, která se bude v sobotu a neděli konat v MKS.

„Loni byl tučný rok, letos maximálně hubený rok. Svatý Petr si spletl kalendář, v březnu bylo hezky, začali jsme pracovat na zahrádkách a v dubnu nám to všechno mráz sklidil,“ shrnuje předseda místního spolku zahrádkářů Alexandr Kubáček.

„Plánovali jsme svoji výstavu k letošnímu 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu. Měla být ve velkém stylu, v areálu základní a odborně školy v Nádražní ulici. Na přípravách jsme pracovali půl roku.

Expozice měla být uvnitř a venku v zahradě jsme chtěli připravit bohaté občerstvení s možností posezení, podle vzoru německých výstav,“ popsal původní plány Kubáček.

„V tomhle hubeném roce ale nemáme co vystavit. To málo, co nám v zahrádkách zbylo, nám sklidili okřídlený brigádníci. Ptáci naklovali kde co, vosy jejich práci dodělali,“ stěžuje si předseda spolku a pokračuje: „V životě mi ptáci neočesali angrešt. Od 1974 máme zahrádku, letos se to stalo poprvé. Jeden den jsem ochutnal angrešt na keři, zdál se mi dobrý, přišel jsem k němu druhý den a ani kulička – během rána ho stihli opucovat. Neměli co pít, co jíst, tak se jim nedivím.“

Horšovskotýnští zahrádkáři mají za sebou letos dva zájezd. Vyrazili do Čimelic s návštěvou Orlíku a pak na výstavu do Tachova s prohlídkou jízdárny ve Světcích. Teď už se chystají na celovíkendovou okresní zahrádkářskou výstavu do Domažlic, kam přivezou alespoň nějaké své výpěstky. V sobotu a neděli by v MKS mělo vystavovat 12 organizací z Domažlicka a 14 z Německa.

„Budou připraveny jablka, česnek, brambory i koláče na prodej. Bude i občerstvení a tombola,“ láká všechny zájemce Alexandr Kubáček.