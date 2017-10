Skupina Komunál: Na Chodsko jezdíme jako domů

Mrákov – 14. října si přijdou fanoušci rocku a metalu v Mrákově opět na své. V místním kulturním domě vystoupí kapely Dymytry a Komunál. Se zpěvákem Komunálu Lubošem Suchánkem jsme si povídali nejen o blížícím se mrákovském rockovém koncertě.

Zpěvák Komunálu Luboš SuchánekFoto: archiv kapely

Do Mrákova se jistě těšíte. Několikrát jste zde vystupovali a dokonce i na soukromé akci (oslava kulatin jedné z místních fanynek?)

Co připravujete pro fanoušky?

Počítám, že to nejen skladby z nového alba 25 ran bičem… Těšíme se, protože Mrákov je místo, kde nám dali poprvé v této lokalitě šanci a vydrželi tak dlouho nám tu šanci dávat, až se ze čtyřiceti lidí pod námi stal dav a naše hudba si našla tolik fanoušků, že sem jezdíme v podstatě domů. Velký dík panu Sladkému, který nám věřil a stal se našim přítelem.

Absolvujete turné s Dymytry. Jak došlo k tomu, že hrajete společné koncerty?

S Dymytry se potkáváme na akcích a zjistilo se, že si rozumíme jak hudebně, tak hlavně lidsky. Komunál dostal od Dymytry nabídku na toto turné, abychom se stali jejich hosty. Rádi jsme přijali. Je to pro nás čest i obrovská škola, protože vidíme zblízka jak se to dělá, když se to dělá, tak jak se to dělat má. Dobrý zvuk, šlapající tým techniků, skvělá show, perfektně zahranáno a to pro nás „pankáče“, kteří hledají prvně benzinku s bagetou než kulturák, kde máme hrát. Bude to vysoká škola profesionality….ale, když ji nemáme, tak se alespoň podíváme…(smích)

Na české rockové scéně se pohybujete od roku 1989, tedy bezmála 30 let. Jak ji hodnotíte?

Tento rok jsme vydali CD k 25. výročí kapely jako dvojcédéčko, kde první kolečko je naše nová deska a na tom druhém hrají kapely, kterých si vážíme, se kterými jsme toho odehráli nejvíc, anebo ty, které ovlivnily náš vývoj a všichni hrají píseň od Komunálu předělanou po svém a tak tam znějí naše hity v podání kapel jako jsou Limetal, Sebastien, Dymytry, Harlej, Doga, Traktor, Walda Gang, Tlustá Berta, Alchymie, Debustrol, Benefit atd…a to je pro nás obrovské vyznamenání, protože my to vnímáme tak, že jsme si vyhráli určitý respekt i u těchto kapel, když byli ochotni pro nás předělat naši píseň, jít do svého studia, nahrát ji a to je pro nás pocitově hrozně moc. S tím málem co máme a umíme jsme to přece jenom někam dotáhli.

Na Chodsku jste už několikrát koncertovali, měli jste možnost prohlédnout si zdejší památky?

My už na Chodsku máme tolik známých, že za nimi jezdíme i na dovolené, svatby i na narozeniny. Jezdíme sem domů. A tak doufám, že nám ta naše „rodina“ i rodina Dymytry přijde a že si společně užijeme nádherný večer plný hudby a přátelství…

Karel Fait