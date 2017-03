Školáci mohou část jarních prázdnin strávit sportem, hrou i kreativní prací

Domažlicko – Zimní stadion i plavecký bazén rozšířily otevírací dobu, kino v Horš. Týně pořádá filmový festival.

Deskové hry ve Kdyni.Foto: PS Safír

Na Domažlicku začaly jarní prázdniny. Volné dny mohou děti strávit aktivně. Prázdninám se přizpůsobily plavecké bazény, kina i programy dětských organizací.

„V prostorách školní jídelny ve Kdyni se v neděli 12. března od 14:00 hodin bude konat tradiční Herní výstava deskových her," říká Pavla Tochorová z pořádající pionýrské skupiny Safír.

„Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některou z bezmála padesáti moderních deskových her, jejichž pravidla ochotně vysvětlíme, Zahrát si můžete hry krátké i dlouhé, pro dva i více lidí, od logických hříček po výpravné strategie. Mezi těmi známějšími v naší sbírce najdete Osadníky z Katanu, Carcassonne nebo jejich rozšíření, těšit se ale můžete také na Zombies, Dominion, Colt express, Sedm draků, Záchranáře, Hvězdokupy a další. Každým rokem obnovujeme náš herní arzenál, takže i letos představíme četné novinky, slibuje Tochorová.

Děti z Horšovského Týna a okolí se mohou pobavit v tamním kině. Od pondělí do čtvrtka se tam koná Dětský filmový festival. Představení začínají vždy v 16.00 hodin. Postupně budou promítnuty animované snímky Trollové, Zpívej, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa a Lichožrouti.

Sportovně založení školáci mohou pár hodin strávit při volném bruslení na domažlickém zimním stadionu. „V úterý bude volné bruslení pro hokejisty od 10 do 11.30 a odpoledne pak volné bruslení od 14:30 do 16:00 hodin. Další termíny volného bruslení jsou – ve středu od 17 do 18.30 hodin, ve čtvrtek od 13:00 do 14:30 hodin, v pátek od 18:30 do 20:00 a v neděli od 15:00 do 16:30 hodin," uvedla Petra Hlaváčová ze správy sportovních zařízení.

Rozšířenou provozní dobu bude mít v příštím týdnu domažlický plavecký bazén. Děti tak mohou navštívit jak větší bazén určený především pro plavání, tak dětskou část s atrakcemi.

„Od pondělí 13. do pátku 17. března budou oba bazény otevřeny od 9:00 do 21:00 hodin," vzkazuje ředitel bazénu Jiří Houška.



Na pondělí 13. března připravil domažlický Dům dětí a mládeže Domino Dílnu pohádkové fantazie na motivy pohádky o Koblížkovi. „Bude se konat od 9 do 12 hodin v prostorách Galerie bratří Špillarů v Husově ulici," informoval za pořadatele Jan Hrabačka.