Silvestrovský kvíz: Pamatujete si dobře události uplynulého roku?

Domažlicko – Na poslední den roku 2016 se ohlížíme za událostmi, které se na Domažlicku v uplynulých dvanácti měsících staly a o kterých jsme psali na stránkách našich novin.

Poznáte, kdo je na fotografii, pořízené v Holýšově při vyhlášení ankety Sportovec Domažlicka? A) Zápasník sumo Zdeněk Tučný z Poběžovic B) Moderátor Tomáš Budka v převleku zápasníka sumo C) Kajakář Zdeněk Sumec, který o Vánocích přibral.Foto: archiv Deníku

Přinášíme vám proto nevážný silvestrovský kvíz, ve kterém si můžete ověřit, co všechno jste si zapamatovali. Správné odpovědi najdete na konci článku.

OTÁZKY:

1. Letos se konečně podařilo vybudovat silniční obchvat Staňkova. Z jakého důvodu ale vůbec vznikl?

a) Střed města byl nákladní dopravou neúměrně zatížen

b) Průjezd městem řidiče zpomaloval a tvořily se kolony

c) Starosta města nemohl kvůli nákladní dopravě v noci spát

2. Čtveřice cestovatelů ze Kdyně a Klatov podnikla v létě dobrodružnou cestu k hranicím Číny. Jak tam cestovali?

a) Zeleným trabantem

b) Starými feliciemi

c) Závodními pštrosy

3. Chodské slavnosti letos navštívilo přes 80 tisíc lidí. Jak probíhalo vůbec první sčítání návštěvníků?

a) Analýzou přihlášení mobilních telefonů do sítě operátorů ve městě

b) Sčítáním automobilů přijíždějících po hlavních silnicích

c) Průběžným počítáním lidí z ochozu domažlické věže

4. V Klenčí byla letos slavnostně otevřena nová veřejná budova. Jaká?

a) Muzeum J. Š. Baara

b) Chodské planetárium

c) Dům přírody Českého lesa

5. V dubnu policisté u Poběžovic zadrželi dodávku s 26 uprchlíky z Afghánistánu. Převaděčům se ale podařilo uprchnout. Jak?

a) Když se hlídka snažila dodávku zastavit, vyskočili z vozu a policistům utekli po svých

b) Sami se vydávali za Afghánce a uprchli z toalety policejní služebny

c) Ve voze vůbec nebyli, upravenou dodávku ovládali na dálku

6. Ve stejný den se pak ozval občan s dalším podezřením na uprchlíky. Všiml si, že u Holýšova stojí autobus, vedle kterého se pohybují lidé tmavé pleti. O koho ve skutečnosti šlo?

a) O zájezd romských spoluobčanů na muzikál do Plzně

b) O indické turisty cestující do Prahy

c) O íránský folklorní soubor

7. Na podzim byl ve Vidicích učiněn významný archeologický objev. Co zde nalezli?

a) Zbytky středověké tvrze

b) Keramiku, vozík a hroty šípů z doby železné

c) Kosterní pozůstatky mláděte mamuta hrubosrstého

8. Domažlická nemocnice získala titul Nemocnice roku. V jaké kategorii?

a) Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů

b) Finanční zdraví

c) Nejlepší buchtičky se šodó

9. Anonym v říjnu pohrozil Domažlicím výbuchem bomby. Které místo bylo třeba okamžitě evakuovat?

a) Koutskou pivnici

b) Stadion Střelnice

c) Školu Komenského 17

10. Po osmi letech bylo znovu otevřeno Muzeum Jindřicha Jindřicha. Proč bylo zavřené?

a) Inventář a exponáty napadl červotoč a plíseň

b) Jindřich Jindřich už návštěvníky 'netáhne'

c) Budova byla ve špatném stavu

11. Krajští zastupitelé začátkem roku učinili kontroverzní rozhodnutí zrušit Školní statek v Horšově. Co uvedli jako hlavní důvod?

a) Jeho zastaralost a nevhodnost k výuce žáků

b) Nutnost využít pozemky pro výstavbu koupaliště

c) Nespokojenost tamních hospodářských zvířat

12. Dva domažličtí školáci zaměstnali vedení školy i policii, když si vymysleli zločin. Co tvrdili, že se stalo?

a) Jejich spolužák přinesl do školy mačetu a drogy

b) Školník krade z kabinetu vycpaná zvířata

c) Pokusil se je unést maskovaný muž

13. Archiv v Horšovském Týně u příležitosti výročí narození Karla IV. vystavil pergamenové listiny jím vydané. Čeho se týkaly?

a) Povolení vybírat zvláštní daň pro zajištění ochrany hranic

b) Povolení trhů a výběru cla na vydláždění města

c) Povolení pojmenovat rychtářova psa 'Karel'.

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b, 7a, 8a, 9c, 10c, 11a, 12c, 13b, foto: c