Sezona začala. Motorkáři jsou rychlí a zranitelní

Plzeňský kraj – Motorkářům zpřísnění pravidel nevadí, autoškoly jsou plné. Poslední vážná nehoda se stala v březnu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Více než 65 tisíc motocyklů v kraji. Číslo, které rok od roku roste a nejinak tomu bude i letos. I když motorkářská sezona sotva začala, na jednostopé vozidlo chce letos usednout řada nováčků. „V autoškole máme dva kurzy souběžně, momentálně v nich je 18 žáků, což znamená plně obsazeno," řekl majitel plzeňské autoškoly František Šimek s tím, že první zájemci se objevili současně s jarním sluncem. „Další se nás ptají, kdy budou vypsané nové kurzy," dodal. Stejnou zkušenost mají také v v další plzeňské autoškole Sládek. „Zájem je velký, kurz na motorku už běží, volná místa bychom ale nějaká měli," odpověděli v autoškole na náš dotaz.

Závěřečné testy

Již druhou sezonu je pro motorkáře autoškola obtížnější. Výcvik totiž musí zakončit také jízdou zručnosti. Na tu je autoškoly připravují již od začátku výcviku.

Podle motorkářů jde o dobrý krok. „Kdo jízdu zručnosti zvládne, muže říct, že motorku umí nejen řídit, ale že ji opravdu ovládá," řekl Bohumil Hůrka, motorkář a provozovatel serveru plzenskyjezdec.cz, který sdružuje motorkáře z kraje.

Při jízdě na motorce je podle Hůrky důležité předvídat a myslet i za ostatní účastníky provozu. „Když jedu za autem, hlídám si jeho zrcátka a vím, jestli mne řidič zaregistroval a počítá s tím, že bych ho mohl třeba předjet," vysvětlil. Zároveň nedoporučuje předjíždění více aut najednou. „Jedno z nich může odbočovat vlevo, řidič mne nezahlédne a je to," vysvětlil.

Agresivita na silnici

Ne všichni motorkáři ale jezdí předpisově. Řada řidičů silných a hbitých strojů využívá jejich výkonu a občas poruší pravidla. „Jako řidička auta s motorkáři problém nemívám. Výjimkou jsou jen ti, kteří se zjeví zčistajasna, a než je zahlédnu v zrcátku, už mne předjíždějí. Stává se to, i když je v protisměru auto," řekla Deníku řidička Michaela z Plzně. „Také není dobré, když se proplétají v zácpě mezi auty, člověk musí být neustále ve střehu," dodala.

Vážné následky

Ve střehu tak musí být na silnicích všichni. „Když nabouráte na motorce, jsou následky horší než v autě, kde posádku ochrání karoserie," řekl Hůrka. Jeho slova podporuje také statistika policie. Téměř žádná loňská nehoda se neobešla bez zranění, tři měly dokonce tragické následky.

K poslední tragické nehodě v západních Čechách došlo 31. března, kdy se 18letý motorkář srazil s autem u Sadova na Karlovarsku. Střet nepřežil.

Expert: Ohleduplní musí být všichni

Motorkáři jsou na silnicích zranitelnější než řidiči aut. O jejich bezpečnosti jsme mluvili s dopravním expertem BESIPu Václavem Ircingem.

Co mohou motorkáři dělat pro zvýšení své bezpečnosti?

Ještě než usednou na motorku, měli by se správně obléci. K tomu patří alespoň pevné boty, dlouhé kalhoty a samozřejmě povinná přilba. Pokud by někde měli se strojem spadnout, minimalizuje to zranění.

Mohou pro bezpečnost motorkářů něco dělat i ostatní účastníci provozu?

Samozřejmě. Stačí být ohleduplný. Ohleduplnost ale musí být oboustranná.

Myslíte tím nevhodné chování některých jedinců?

Řidiči často ztratí ohleduplnost ve chvíli, kdy je třeba motorkář předjíždí v koloně mezi vozy nebo zprava. To motorkáři nesmí.

Jsou i další nebezpečné situace, kterých se lze vyvarovat?

V 90% nehod je příčinou lidský faktor. Když pojede motorkář příliš rychle nebo nebere ohled na stav silnice, jednoduše vznikne karambol. Stejně tak jízda po zadním kole – v tu chvíli vlastně nemá stroj pod kontrolou.