Senioři už bydlí v nových bytech

Kdyně - Jedenáct bytů s pečovatelskou službou ve Kdyni stálo téměř třináct milionů korun.

V TOMTO DOMĚ na Kdyňském náměstí vybudovalo město dalších jedenáct bytů s pečovatelskou službou.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Senioři už si ve Kdyni užívají nové bezbariérové byty na kdyňském náměstí, kde je pro ně nechalo postavit město.

K osmdesáti stávajícím bytům tohoto typu jich tak ve Kdyni přibylo dalších jedenáct.

„Máme zde osmdesát bytů vhodných pro starší a invalidní občany, na druhou stranu však také desítky žádostí o takové byty, protože je nestaví nikdo v okolních obcích Kdyňska," uvedl starosta Löffelmann.

Město byty přestavělo z horního patra budovy, jejíž spodní prostory využívá prodejna Spar.

„Dříve tam byla pekárna pak cukrárna. Nyní to bylo nevyužitelné, protože se nám tyto prostory nedařilo pronajmout. Přímo za touto budovou stála stará zchátralá stodola. Tu jsme zbourali a na místě vybudovali nový objekt, který je spojen výtahem a schodištěm s bývalou cukrárnou. Tím jsme získali prostor pro jedenáct bezbariérových bytů o průměrné velikosti 35 metrů čtverečních," pokračuje Löffelmann.

Stavba těchto bytů přišla na téměř třináct milionů korun a podpořena byla dotací ve výši 4,7 milionů korun z ministerstva pro vnitřní rozvoj. Zbytek šel z rozpočtu města Kdyně.

Město na těchto nových bytech s pečovatelskou službou nešetřilo. Stavělo je tak, aby vyhovovaly i plně hendikepovaným seniorům.

„Bylo to sice dražší, ale děláme to tak schválně. Musíme počítat i s tím, že se zdravotní stav těch, kteří zde bydlí a zatím jsou soběstační, může zhoršit a pak bychom byty museli znova přizpůsobovat jejich potřebám a to je zbytečné." dodal starosta.