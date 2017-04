Šárku Pokornou ke studiu oboru strojní mechanik nalákal bratr

Domažlice – Šárka Pokorná studuje na domažlickém učilišti 3. ročník oboru Strojní mechanik se zaměřením na vstřikování plastů. I když je tento obor většinově doménou kluků, Šárka je v něm velmi úspěšná.

MOTIVACE. Šárka Pokorná i její spolužák Petr Vavrička za úspěchy na krajské soutěži Kovo junior získali peněžité dárky.Foto: Deník / Babor Josef

Dokázala to i nedávným vítězstvím v krajském kole soutěže Kovo junior. „U nás v rodině technicky založený nebyl nikdo. K tomuto oboru mě přivedl brácha, který ho zkusil jako první. Věděl, že má zajištěné už perspektivní uplatnění ve firmě Gerresheimer. Tušila jsem, že na to asi budu mít vlohy i já, tak jsem to zkusila a zatím to vychází,“ usmívá se studentka.

„To, že na soutěžích porážím kluky je super pocit, žene mě to dál, jsem za to ráda,“ říká Šárka. „Na téhle práci mě baví kreativita, která je při ní důležitá, a nejvíc ze všeho mě baví ruční práce, vyloženě stroje mě nepřitahují. Jsem ráda, když práci mohu vytvářet ručně, po svém,“ dodala.

Při pátečním slavnostním zahájení Burzy práce v domažlickém MKS Šárka od vedení firmy Gerresheimer Horšovský Týn převzala za vítězství v krajském klání motivační dárek – šek na 10 tisíc korun. Nebyla jediná, její kolega Petr Vavřička, který na SOU Domažlice, studuje druhý ročník stejného oboru a který skončil v soutěži na druhém místě, od společnosti obdržel šek na 7500 korun.