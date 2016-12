Šárka Mrázová ušila pro domažlické seniory polštářky

Domažlice – Klienti městského Domova pro seniory v Domažlicích dostali k Vánocům mazlící polštářky v podobě koček. Seniorům je věnovala Šárka Mrázová z Postřekova.

Šárka Mrázová z Postřekova ušila pro seniory 70 polohovacích polštářků.Foto: Foto: Hanka Hrušková

Je to pro nás učiněný anděl, zcela nezištně a bez nároku na odměnu našila 70 polohovacích polštářků koček od malých mazlíků po velké polohovací, každý kus je jedinečný a opravdu ušitý z lásky. Když jsme je předávaly s paní ředitelkou klientům, měly jsme co dělat, abychom své emoce a slzičky dojetí udržely na uzdě.

Kdyby paní Šárka mohla vidět tu radost z dárku v očích opravdu každičkého obdarovaného, mohla by z té lásky a energie žít alespoň 100 dalších let. Touto cestou bych jí chtěla za všechny naše klienty poděkovat a popřát mnoho zdraví a šťastných chvil a aby dostávala od každého tolik dobra, co sama předává jiným.

Autor: Hanka Hrušková, vedoucí městského domova pro seniory.