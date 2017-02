S povinným čipováním někteří pejskaři nesouhlasí

Domažlice – Do konce srpna by všichni majitelé psů v Domažlicích měli nechat své čtyřnohé miláčky očipovat. Ukládá jim to vyhláška, kterou minulý týden schválili zastupitelé. Radnice jim náklady na čipování až do 600 korun uhradí.

ČIPOVÁNÍ PSA vyjde asi na 600 Kč.Foto: Deník/ Ivan Babej

Další schválená vyhláška zvyšuje pro letošek o stokorunu poplatky ze psů. „Nová základní sazba je 900 korun za prvního psa a 1350 korun za dalšího a každého dalšího psa téhož držitele," vyčíslila vedoucí finančního odboru Alena Kučerová. Vyhláška o čipování obsahuje povinnost majitele nechat označit svého psa speciálním mikročipem a zavést údaje do elektronické evidence. Musí tak učinit do 31. srpna a ti, kteří si pořídí štěně, by tak měli učinit od 3 měsíců jeho stáří. „Na městský úřad potom stačí donést doklad od veterináře a radnice poplatek za označení psa proplatí až do výše 600 korun," uvedla mluvčí domažlické radnice Kristýna Kolbecková. Ve městě je asi 900 evidovaných psů.

„V loňském roce jsme odchytávali 98 psů, z toho 70 nemělo žádný identifikační znak, obojek nebo tetování nebo," uvedl velitel Městské policie Domažlice Petr Kubal. Domažličtí strážníci disponují dvěma odchytovými tyčemi, které využívají při odchytu zvířat. „Pokud budou zatoulaní psi označení čipem, výrazně se tak usnadní práce při hledání majitele. Usnadní to i komplikace v případě, že by pes někoho pokousal," zmínil starosta Miroslav Mach (SPMD). Čip stačí přejet speciální čtečkou a strážníci z databáze zjistí rychle kontakty na majitele. Čip se aplikuje pomocí jednorázové sterilní jehly do podkoží, nejčastěji na levou stranu krku. Samotná aplikace je skoro bezbolestná a lze ji přirovnat k očkování. Pro cestování se psem do zahraničí (EU) platí povinné čipování od roku 2004. „Nevím, proč bych jako majitelka dvanáctiletého pejska, kterého mám jen na zahradě a který nechodí vůbec ven na procházky, protože by to neudýchal, měla ho vystavovat nebezpečí čipování, o kterém mluví někteří renomovaní veterináři," odmítla podpořit novou vyhlášku zastupitelka Jitka Heřmanová (ČSSD). VETERINÁŘKA: ČIPOVÁNÍ PSŮM NEVADÍ

„Pejskům v žádném případě čipy v těle nevadí. Jejich injekční aplikace je rychlá a bezbolestnější než třeba očkování. Jediné, co po zavedení čipů doporučuji, je jeden den pejskovi nenasazovat obojek," zastává opačný názor veterinářka Michaela Calebková. Starší nebo nemocní psi, u kterých veterinář shledá, že by jim čipování mohlo zdravotně ublížit, označení již nebudou muset absolvovat. Na úřad ale musí jejich majitel donést potvrzení. Z devatenácti přítomných zastupitelů proti přijetí vyhlášky o čipování hlasoval kromě Jitky Heřmanové i Ivan Rybár (SPMD), hlasování se zdrželi Michal Havlovic (ČSSD) a Zdeněk Procházka (SPMD).

