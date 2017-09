Rybáři se chystají na výlovy, prodej kaprů začíná už nyní

Domažlicko – Sezóna výlovů rybníků se pomalu ale jistě blíží. Rybáři přibližně za měsíc vytáhnou sítě a sklidí letošní šupinatou úrodu, nejčastěji kapry, štiky, candáty, líny, amury a tolstolobiky.

Výlov v Mezholezích.Foto: Deník / Šebek Stanislav

Klatovští rybáři plánují v našem regionu jako první výlov Všerubského rybníka v úterý 26. října, o den později, ve středu 27. října, následuje Dolní Hornometelský rybník. V pondělí 6. listopadu vhodí sítě do Smolovského rybníku a ve středu 8. listopadu do rybníku v Mezholezích.

Pokud si zajedete kousek za Staňkov, můžete ve středu 15. listopadu zavítat také na výlov rybníku v Merklíně.

Na výlov se chystají také zaměstnanci Domažlických městských lesů. Ti se ve středu 1. listopadu pustí do výlovu Černého rybníka u Babylonu.

„Očekáváme, že množství ryb by mělo být stejné jako v loňském roce. Na hrázi si lidé budou moci koupit kapra, amura, tolstolobika a i nějakou tu štiku,“ uvedl Josef Forst st. z Domažlických městských lesů, který má výlov na starosti.

Odhadl, že prodej ryb na hrázi Černého rybníka začne nejdříve po deváté hodině ranní.

„I cena za kapra by měla být přibližně stejná jako vloni, před Vánocemi ale možná budeme zdražovat,“ podotkl Forst.



Prodej kaprů každý pátek v parku:



Rybáři Domažlických městských lesů nyní prodávají kapry v rybárně v Hánově parku v Domažlicích každý pátek od 13 do 16 hodin až do Vánoc. Od poloviny listopadu pak budou kapry prodávat také každou středu na domažlickém náměstí.