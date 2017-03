Rodinné buňce pomáhají Mistři tága, hasiči i lékárník

Horšovský Týn – Je mezi námi dost těch, kteří se neohlížejí jen sami na sebe. Mezi takové patří i Mistři kulečníkového tága z Plzně. Také letos darovali peníze, které v rámci turnaje Mistři tága – turnaj Oko 2017 vybrali mezi účastníky soutěže.

Mistři tága.Foto: archiv

Díky panu MUDr. Michalovi Karasovi z Plzně, který tuto akci organizuje, byla vybrána částka tři tisíce devět set korun a celou ji věnovali jako dar dětem, které žijí v rodinné buňce v Horšovském Týně, odloučeném pracovišti Dětského domova ve Staňkově. Panu MUDr. Karasovi a jeho přátelům děkují děti i tety z 5. Rodinné skupiny.



Další, kdo nikdy nezapomenou, jsou dobrovolní hasiči z Křenov. Svůj dar v hodnotě dva tisíce korun přijeli předat do rodinné buňky, kde jsme při společném posezení prožili příjemné chvíle v přátelské atmosféře.



Poděkování patří i panu PharmDr. Jiřímu Preslovi z Mariiny lékárny v Horšovském Týně, který také již několik let daruje dětem částku jeden tisíc korun. Za darované, výše uvedené finanční hotovosti, jsme do rodinné buňky zakoupili barevný televizor.



Na děti také stále myslí paní Anička Johánková z Bořic a manželé Doležalovi ze Stříbra, kteří s nimi strávili příjemné chvilky v době předvánoční a předali dárky od Ježíška.



Vážíme si přízně všech, kteří ji jakkoli našim dětem projevují, a výše jmenovaným sponzorům touto cestou ještě jednou děkujeme.



Nová Vlasta – vychovatelka