Řidiče štve nové značení u Kouta

Kout na Šumavě – Nečekaná a zásadní změna dopravního značení na křižovatce u Kouta na Šumavě vyvolala bouři nevole. Řidiči ji považují za nebezpečnou a požadují navrácení do původního stavu.

Nová dopravní situace u Kouta.Foto: archiv

Dosud se do Kouta sjíždělo jednosměrkou z hlavní silnice I/22 (Domažlice-Kdyně) a druhou jednosměrkou se z Kouta vyjíždělo. Původní výjezd je nyní obousměrný a do silnice, kterou byli řidiči zvyklí odbočovat do Kouta, mají nyní zákaz vjezdu.

Na nový zákaz často nestíhají zareagovat nebo si ho nevšimnou, do zákazu vjíždějí a ohrožují tak ostatní řidiče. Navíc kvůli novému značení auta na hlavní silnici výrazně zpomalují nebo zastavují a za nimi jedoucí řidiči mají problém včas dobrzdit. Ke změně křižovatky došlo i proto, aby se zde lépe odbočovalo nákladním vozidlům, pro ty je však nová situace stejně nepohodlná a přejíždějí často do protisměru.

„Lidé si stěžují, stejně jako dopravci s většími auty, pro které je nová situace nepohodlná. Je to nešťastné řešení, já sám jsem zákazem taky projel, než jsem si to stihl uvědomit," řekl starosta Kouta Václav Duffek. „Doufám, že se na nátlak veřejnosti a dopravců vše vrátí do původního stavu.

„Je to hloupá, nebezpečná a zbytečná změna. Brzy tam bude bouračka, už mě tam dvakrát někdo málem 'sestřelil'. Panebože, prosím, změňte to už někdo," rozčiloval se řidič Zdeněk Čižmár.

„Já zastavila, než jiné auto odbočilo, ale auto za mnou mě muselo předjet nebezpečným manévrem a ohrozilo protijedoucí," přidala se Jana Podskalská.

Podle policistů ale změna dopravního značení splňuje všechny podmínky.

„Můžeme o problémech diskutovat, ale až čas ukáže, zda je tato úprava dobrá, či ne. Trochu záleží i na umění řidičů," říká Vladimír Toman z dopravní policie Plzeň s tím, že v budoucnu by se měla celá křižovatka zásadně změnit, neboť ředitelství silnic a dálnic už zpracovává nový projekt.