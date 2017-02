Rekord.Na Domažlicku letos prasklo už 57 vodovodních potrubí

DISPEČER Josef Janovec sleduje aktuální průtok v jednotlivých vodojemech.Foto: Deník/ Josef Babor

Vodohospodáři na Domažlicku řeší nebývalý počat závad způsobených mrazivým počasím.



V pondělí večer prasklo vodovodní potrubí v Meclově. Byla to již 57. porucha způsobená prasklým potrubím, kterou od začátku roku řešili pracovníci domažlické vodárenské společnosti ChVAK.



„Jde o nebývalý počet. Lidé, kteří u nás pracují i několik desítek let, tvrdí, že podobné číslo nepamatují,“ konstatovala ředitelka společnosti Eva Gožďálová.



První případy byly zaznamenány již před Vánoci, kdy nepanovalo mrazivé počasí. Odborníci míní, že tehdy mohlo dojít k pohybu zemských desek. V následných týdnech byly příčinou mrazy. „Největší počet prasklých potrubí zaznamenáváme v oblasti Horšovský Týn, Staňkov, Holýšov,“ konstatovala Gožďálová s tím, že příčinou jsou vady na materiálu: „Jde o litinu vyrobenou v Polsku v 70. letech.“



Dalším problémem bývají zrezlé šrouby na přípojkách, které, když se kvůli mrazu pohnou, tak popraskají.



Zmíněné poruchy budou ChVAK stát nemalé prostředky. „Jde nejen o nynější opravy popraskaného potrubí, ale i následné úpravy rozkopaných komunikací, na které pak musíme položit nový asfalt. Do konce dubna musíme opravit okresní a místní komunikace, do 15. května pak ty, jejichž správcem je ŘSD.



Zásahy pohotovostních čet ChVAKu jsou poměrně rychlé. „U nás na sídlišti při nedávných mrazech prasklo potrubí. Ráno netekla voda a už během dopoledne to bylo opravené,“ popsala obyvatelka sídliště Palackého, druhého největšího v Domažlicích.



„Máme stanoveny časové lhůty, do kdy musí být závady opraveny, nikdy se nestalo, že by byly překročeny. Většinu se podaří závady opravit do několika hodin,“ říká ředitelka Gožďálová.



Při výjezdu k prasklému potrubí je důležitá správná diagnostika místa, kde k problému dojde.



„Průběžně na monitoru sledujeme průtok v jednotlivých vodojemech. Když zjistíme nějaký zvýšený průtok oproti normálu, je jasné, že došlo k závadě,“ vysvětluje jeden z dispečerů Josef Janovec způsob, jak se o prasklém potrubí vodohospodáři dozví. Pohotovostní četa vyrazí na místo a pak pomocí korelátoru zjistí přesné místo závady.