Radnice a mobilní aplikace: Města mohou sdělovat občanům informace přímo do kapes

Holýšov – Vedení Holýšova dodá informace o dění ve městě jedním kliknutím do chytrých telefonů, tabletů, e-mailů, na sociální sítě a na web města.

ilustrační foto.Foto: Deník

Udržet své občany informované i v digitálně propojeném světě se snaží města a obce na Domažlicku.



Díky mobilním aplikacím jsou nyní obce schopny informovat občany nejen o kulturních akcích, ale rychle předávat i důležité zprávy o přerušení dodávek energií či například blížící se povodni.

Aplikace jako například Městskýrozhlas.cz, V obraze nebo Hlášenírozhlasu.cz využívají města jako Staňkov, Horšovský Týn, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a další.



Například Holýšov se nyní rozhodl sdělovat důležité informace přímo do kapes obyvatel pomocí mobilní aplikace Městskýrozhlas.cz.



Informace zveřejněná pracovníkem města se okamžitě dostává současně do chytrých telefonů, tabletů a dále do e-mailových schránek, sociálních sítí a na web města.



Město prostřednictvím aplikace sděluje občanům užitečné informace z oblasti kultury a zábavy, správy a organizace města, důležité informace o výpadcích energií nebo komunikací, nedostupnosti lékařů, ztrátách a nálezech, volných pracovních místech, volných bytech a podobně.



„Službu Městskýrozhlas.cz město Holýšov využívá již více než dva roky a má pokryto v současnosti téměř 70 procent rodin – uvažujeme-li pět tisíc obyvatel, čtyři obyvatele na rodinu, to je 1250 rodin. Aktivních registrací je momentálně více než 800 a číslo se stále zvětšuje. Nová mobilní aplikace je však mladá, ta vyšla nedávno,“ vysvětlil Marek Ander s tím, že dříve lidé dostávali zprávy pouze e-mailem nebo SMSkami, dnes má systém mobilní aplikace pro Android a iPhone, doručuje zprávy na sociální sítě a také na webové stránky města současně. Databáze registrovaných obyvatel přitom velmi rychle roste.



„Město je se službou velmi spokojeno díky vysokému pokrytí. Nejvíce užitečné informace pro obyvatele Holýšova bezesporu jsou kulturní akce a informace o různých uzavírkách komunikací, energií a podobně,“ myslí si Ander.



Tomáš Velecký z Holýšova je nadšenec do mobilních technologií. „Mobilní aplikace jsou můj denní chléb. I zmíněný městský rozhlas jsem vyzkoušel, a i když ho asi moc často využívat nebudu, pro někoho, kdo se opravdu o dění ve městě zajímá, je to přínos. Městské úřady by měly držet krok s dobou,“ řekl Velecký.



Pokroková novinka podle vedení Holýšova zvyšuje informovanost obyvatel, pozitivně ovlivňuje některé procesy ve městě a městský rozpočet – zvyšuje se návštěvnost kulturních akcí, a tím i ekonomika kulturního domu, očekává se vyšší účast obyvatel u voleb a referend, zvláště obyvatel mladší generace, a zlepšuje se krizové řízení ve městě díky možnosti varovat obyvatele před blížícími se výpadky energií nebo přírodními katastrofami.