Ptačí chřipka se šíří, chovatelé z Domažlicka trhy zatím nechystají

Domažlicko – Míst výskytu ptačí chřipky přibývá, Plzeňskému kraji se zatím naštěstí vyhýbá. Chovatelské trhy a výstavy na Domažlicku, na kterých figurují opeřenci, však zatím stále mají stopku.

Chovatelské trhy ve Staňkově.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

„Zákaz platil do konce měsíce, takže nyní čekáme, zda bude pokračovat, nebo ne. Na následující neděli proto trhy zatím raději neplánujeme. Nevypadá to ale růžově, případů ptačí chřipky přibývá, jsou to samé nepříjemné zprávy,“ podotkl předseda staňkovských chovatelů Josef Baxa (na snímku).



Chovatelé měli jako každoročně naplánovaný několikatýdenní maraton trhů, mimořádné veterinární opatření však zakázalo všechny výstavy, přehlídky, trhy a chovatelské soutěže, na kterých by se vyskytovali jakýkoli opeřenci.



„Slepice, kachny, holuby, kohouty – nic opeřeného nesmíme na trzích mít, takže jsme je bohužel museli zrušit,“ vysvětlil Baxa s tím, že trhy jen s králíky a nějakým tím morčetem by zřejmě nebyly pro návštěvníky příliš atraktivní.



Trhy proto museli zrušit chovatelé v Kolovči, Staňkově i Únějovicích.



Jde pouze o preventivní opatření, aby se předešlo šíření ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenzy), která se v České republice objevila poprvé po téměř deseti letech.



Potvrzeny další výskyty chřipky:

V sobotu a v pondělí večer Státní veterinární správa potvrdila další výskyty ptačí chřipky H5. Nejprve v malochovu v Ostravě – Svinově v Moravskoslezském kraji. V chovu se nacházelo asi 20 kusů drůbeže, která byla následně usmrcena. Vyšetření zároveň potvrdila výskyt ptačí chřipky u volně žijící labutě v Opavě a ve Veselí nad Lužnicí. V pondělí večer pak bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky v obci Bílence v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. V chovu se nacházelo 400 kusů drůbeže různých druhů. Chovatel nahlásil úhyn dvou krůt, část chované drůbeže vykazovala typické příznaky nákazy. Včera byla drůbež v ohnisku usmrcena a následně byla vydána nařízení pro uzavřená pásma. Jedná se o třinácté letošní ohnisko nákazy v ČR. Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 byla dosud v ČR potvrzena také u 31 volně žijících ptáků. Nákaza se vyskytuje ve více než 20 zemích EU. Počet ohnisek v chovech drůbeže na území EU se blíží 600. Nejvíce postiženými státy jsou Maďarsko (231 ohnisek) a Francie (177 ohnisek).