Ptačí chřipka polevuje, chovatelé mohou opět pořádat trhy

Staňkov - Po zrušení zákazu se staňkovští chovatelé rozhodli přidat termíny trhů, lidé mají zájem.

Chovatelské trhy ve Staňkově.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Pro chovatele ze Staňkova je každoročně největší událostí maraton nedělních chovatelských trhů, který měl trvat od ledna do března. I letos se na něj dlouho připravovali, pak ale přišla zpráva, že Státní veterinární správa od 10. ledna zakazuje pořádání akcí, při nichž dochází k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě. Důvodem bylo šíření ptačí chřipky.



Mnoha chovatelským organizacím tak nezbylo než trhy zrušit. Předseda staňkovských chovatelů Josef Baxa poznamenal, že trhy by teoreticky mohly pokračovat bez slepic, kachen nebo holubů, ale výstava jen s králíky a pár morčaty by zřejmě nebyla pro návštěvníky příliš atraktivní.



Minulý týden však Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace své nařízení zrušila. „O zrušení zákazu jsem se dokonce dozvěděl nejdříve od lidí. Ihned mi volali a ptali se, jestli tedy už konečně budou chovatelské trhy, že mají zájem,“ uvedl Josef Baxa s tím, že se chovatelé sešli a rozhodli, že budou trhy pořádat následující neděle 19. a 26. března, a navíc ještě v termínech 2. a 4. dubna vždy od 8 do 12 hodin v sídle chovatelů v Plzeňské ulici ve Staňkově. „Máme z toho radost, trhy nakonec přece jen budou a doufám, že na ně přijde dost lidí. Jen musíme pořádání každého trhu nyní nahlásit okresní veterinární správě,“ podotkl.



Veterinární správa zákaz zrušila s tím, že od 28. února neeviduje žádné nové ohnisko. Ve čtvrtek 9. března pak ale bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu slepic v obci Dobrá u Frýdku-Místku.



„Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. Proto opět připomínáme chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti,“ podotýká veterinární správa.