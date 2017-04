Proti farmě v Nemanicích brojí občané i ekologové

Nemanice – Záměr německé firmy Brüterei Süd, která chce v Nemanicích na Domažlicku postavit farmu na výkrm brojlerů, se nelíbí některým místním obyvatelům ani ekologickým organizacím. Myslí si, že bude ohroženo životní prostředí, obcí se bude šířit zápach a bojí se zvýšené dopravy.

FARMA BROJLERŮ by měla vyrůst v bývalé pile v Nemanicích.Foto: Jiří Anderle

Farma za zhruba dvě stě milionů korun by měla vyrůst na místě bývalé pily. Ve třech halách by se zde mělo chovat asi 240 tisíc kuřat. Proti stavbě se postavila i Demokratická strana zelených, která má pobočku v Klenčí pod Čerchovem.



„Objekt je v Chráněné krajinné oblasti Český les zhruba tři kilometry od hranic s Německem. Výstavba i provoz farmy ovlivní kvalitní životní prostředí. Nedaleko místa plánované výstavby protékají Novosedlský a Nemanický potok, u nichž byl zaznamenán výskyt bobra evropského a také silně ohroženého druhu mloka skvrnitého. Výstavbou bychom mohly o tyto zázraky přijít. Jistě se zvýší i počet nákladních aut, která budou obcí denně projíždět. Navíc silnice z Lískové do Nemanic a dál k plánované farmě není na takovou dopravní zátěž uzpůsobená. Již nyní je v hrozném stavu a je velmi úzká,“ řekl předseda Demokratické strany zelených z Klenčí Jiří Anderle.



Ani organizace Greenpeace se s plánovanou stavbou neztotožňuje. Dlouhodobě kritizuje intenzivní průmyslový chov zvířat, do něhož spadá i plánovaná drůbežárna v Nemanicích. „Živočišná výroba obecně má obrovský ekologický dopad. Je také nesmírně náročná a potřebuje mnoho půdy, vody i energií,” uvedl tiskový mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Podle starosty Nemanic Ivana Bartoška ale přinese farma obci užitek. Sníží nezaměstnanost a přinese peníze do obecní kasy. „Farma může zachránit naši obec před vymíráním. Jsme obec s největší nezaměstnaností v regionu. 95% zaměstnaných lidí odjíždí za prací mimo obec. Farma zaměstná třináct lidí a další dvě desítky místních pracovníků na ni budou navázáni. Obavy o zhoršení kvality životního prostředí jsou zbytečné. V podmínkách stavby je bezodpadový systém chovu, kdy veškeré vyprodukované odpady skončí v jímkách a budou se vozit do bioplynové stanice v Německu,“ řekl Bartošek.

Mezi zaryté odpůrce výstavby patří i zastupitelka Nemanic Jana Brodská spolu s dalšími 15 obyvateli přilehlé části Novosedelská Huť. „Nechceme přijít o zdejší krásný kus přírody a klid, který zde ještě máme. Haly budou přetechnizované. Podle posledních informací by tam mělo pracovat šest lidí a to podle mě není výhoda pro obec. Ve studiích jsou nesrovnalosti, například ve spotřebě vody. Už nyní mají někteří obyvatelé problémy s nedostatkem vody v létě. Navíc kolem celého prostoru, kde by měla farma vyrůst, vede cyklotrasa,“ myslí si Brodská.