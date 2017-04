Proti drůbeží farmě v Nemanicích jsou i Němci

Nemanice – Proti výstavbě farmy na vykrmování brojlerů stojí politici, občanská sdružení i samotní občané.

Bývalá pila v Nemanicích, kde by měla vyrůst drůbeží farma.Foto: Jan Anderle

Vedle Demokratické strany zelených (DSZ) podaly na Krajský úřad Plzeňského kraje nesouhlasná stanoviska ohledně plánované výstavby farmy na výkrm brojlerů v Nemanicích i dvě občanská sdružení, a to Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí a Domažlice a okolí. K dvacítce nemanických odpůrců se přidalo dalších třicet občanů z Klenčí a okolí.

Záměr se nelíbí ani lidem v bavorském Waldmünchenu. I odtud putovalo nesouhlasné stanovisko na Krajský úřad.

„Drůbeží farma takové velikosti by mohla mít negativní vliv na kvalitu vody a vzduchu v okolí. Region s přeshraničním cestovním ruchem Horní Bavorský les a Český les, naše společná rekreační oblast, žije neporušenou přírodou krajiny a lesů. Je proto otázkou, do jaké míry lze propojit masový chov zvířat se základními principy rekreační oblasti. V blízkosti je rekreační oblast s Perlovým jezerem a kempem u jezera. Tu hojně využívají místní i lidé z Čech. Do konceptu tohoto regionu jsou zahrnuté také přeshraniční cyklotrasy. Zřízení drůbeží farmy na takové cyklotrase může mít za následek snížení atraktivity oblasti,“ uvedl starosta Waldmünchenu Markus Ackermann.

Farma za zhruba 200 milionů korun má vyrůst na místě bývalé pily, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český les. Ve třech halách by se zde mělo chovat asi 240 tisíc kuřat.

Odpůrci se bojí, že výstavba i provoz farmy ovlivní životní prostředí a zvýší provoz nákladních aut.

„Nedaleko protékají Novosedlský a Nemanický potok, u nichž byl zaznamenán výskyt bobra evropského i ohroženého druhu mloka skvrnitého. Výstavbou bychom mohli o tyto zázraky přijít,“ řekl předseda DSZ z Klenčí Jiří Anderle.

„Nechceme přijít o krásný kus přírody a klid, který zde ještě máme. Haly budou přetechnizované. Ve studiích jsou nesrovnalosti, například ve spotřebě vody. Už nyní mají někteří obyvatelé problémy s nedostatkem vody v létě,“ míní zastupitelka Nemanic Jana Brodská.