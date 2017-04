Při požáru přišla rodina z Chocomyšli o všechno

Chocomyšl – Když v pondělí v noci po zásahu blesku začal hořet dům v Chocomyšli, přišla rodina Miloslava Šlegla o všechno. Popadla psa, kocoura a vyběhla ven, kde už mohla jen pozorovat, jak plameny ničí jejich domov.

RODINA BEZ DOMOVA. Miloslav Šlegl s manželkou Pavlínou, synem Miloslavem a dcerami Pavlínou, Kristýnou a Simonou .Foto: S. Šebek

I přes včasný zásah hasičů přišli o střechu nad hlavou. Co nestačil zničit oheň, dokonala voda. Jejich domek je neobyvatelný a za své vzalo veškeré zařízení domu. „Nezbylo nám sice nic, ale jsme všichni zdraví a to je nejdůležitější,“ říká pan Šlégl se slzami v očích. Šestičlenná rodina nyní bydlí v místnosti na obecním úřadě.



„Pan starosta nám umožnil tady bydlet a řekl, že zde můžeme zůstat, jak dlouho budeme potřebovat. Máme tady sprchu, toaletu, vařič a jsme v teple. Starostova manželka nám uvařila a vyprala prádlo. Je neuvěřitelné, jak jsou lidé ze vsi i z okolí hodní a všemožně se nám snaží pomáhat.

Hned druhý den po požáru přišli na ´brigádu´ místní dobrovolní hasiči Ondra Bosák, Michal a David Egrovi, Ríša Němeček, Tomáš Karban a Radek Ryneš. „Ti kluci tady dřeli celý den. Pomohli mi vynášet suť a zničené věci z domu, odřezat ohořelý krov a přinesli i latě, které použili, když mi pomáhali zakrýt střechu. Jsem jim nesmírně vděčný, nikdy jim to nebudu moci dostatečně oplatit,“ pokračuje Šlegl.

Pomoc může každý:

Díky sousedce Martě byl na pomoc Šleglovým zřízen u Komerční banky transparentní účet na jméno Miloslav Šlegl.

Číslo je 115-4423580287/0100.

S jinou formou pomoci se můžete obrátit na telefonní číslo 731 521 137.

„Rádi jsme pomohli, a pokud bude potřeba, zase pomůžeme,“ řekl za hasiče Radek Ryneš. Pomoc nabídli i spolužáci a učitelky z domažlického gymnázia, kde studuje syn pana Šlegla. Doslova humanitární pomoc zprostředkovala sousedka Marta. „Šleglovi jsou velice skromní lidé a ostýchali se říci o jakoukoliv pomoc. Přišli o všechno zařízení. Je to šestičlenná rodina a v místnosti na obecním úřadě měli jen tři postele. Někteří spali na zemi, neměli se čím přikrýt ani co si obléci. Půjčili jsme jim dvě nafukovací postele. Moje maminka a sestra z Benešova oslovili tamní lidi, kteří také pomohou,“ řekla Marta.



Z Benešova dorazí dvě dodávky, které přivezou spotřebiče a další věci do domácnosti. Tamní 'ajťáci' sestavují počítač pro syna pana Šlegla. Nyní musí Šleglovi vyřešit i finance na opravu téměř zničeného domu. Ten neměli pojištěný. Paní Šleglová je v invalidním důchodu, tři dcery studují na vysokých školách a syn je gymnazista. „Holky chtěly přerušit studium, aby byly nápomocné při opravách. To ale nepřipustíme, protože vzdělání našich dětí je pro nás prioritou. Požádáme o úvěr a věřím, že to společně zvládneme,“ řekl Šlegl.



Ze všeho nejdřív musí Šleglovi udělat novou střechu. S tou jim pomůže obec, která rodině věnuje zdarma dřevo na krov. „Měli jsme je připravené na rekonstrukci hasičárny, která se kvůli dotacím odkládá na příští rok. Dřevo je již poražené, tak je dostanou Šleglovi,“ řekl starosta Chocomyšle Josef Eger.



Odbornou pomoc by Šleglovi potřebovali s opravou elektroinstalace, která je zcela zničená, a také s vyčištěním kontaminované studny.