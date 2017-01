Prezident říká věci napřímo, imponuje jeho fanynce

Domažlice – Nikola Michálková z oboru mechanik seřizovač CNC strojů se ve čtvrteční diskuzi studentů s prezidentem na domažlickém učilišti přihlásila jako první.

Nikola Michálková Foto: Deník/ Josef Babor

Překvapila tím, že se na Zemana neobrátila s dotazem, ale prosbou, zda se s ním může na pódiu vyfotit.

Prezident jí společný snímek přislíbil po skončení besedy a svůj slib splnil.

„Byly jsme vyzváni, abychom si připravili otázku. Nezdálo se mi vhodné hned první otázkou se ptát na politiku, nikdo se nechtěl přihlásit, a protože pan prezident je vtipný člověk, tak jsem si dodala odvahy a zeptala se, zda se se mnou vyfotí," popsala Deníku studentka a pokračovala: „Šla jsem se dopředu zeptat i ochran-ky, zda mě k prezidentovi pustí. Oni řekli, že ano, pokud bude souhlasit. Byla jsem nervózní, je tu hodně televizí a byla jsem první, kdo mluvil. Udělala jsem to i proto, že mě se líbí jeho výroky, považuji ho za prezidenta lidu, říká si to, co si myslí a nezaobaluje to, jako to dělají jiní politici."

Společný snímek vytvořil člověk z prezidentova týmu, Nikole ho později pošle pověřený pracovník z hradní kanceláře.