Předvánoční šílenství vrcholí. Supermarkety o svátcích zavřou

Plzeňský kraj – O svátcích budou všechny velké obchody poprvé zavřeny.

Jedním z obchodů, jenž zůstane po dva vánoční svátky zavřený, je i Kaufland, který se nachází v plzeňském obchodním centru Area Bory. I zde v těchto dnech panuje pravá nákupní horečkaFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Narvaná parkoviště, plné nákupní vozíky, lidé obsypaní vánočními dárky. Prostě pravý předvánoční mumraj, takový je obrázek nákupních center posledních dnů. Potrvá ještě dnes, pak se kola nákupního šílenství zastaví. Téměř na tři dny.

Cedule s nápisem Otevřeno smí zůstat jen v malých obchůdcích s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. ´Sváteční´ zákon, platící od října, zavře supermarkety a hypermarkety povinně v neděli a v pondělí, ještě předtím na Štědrý den obchody dobrovolně zavírají většinou kolem poledne.

„Mně to nevadí. Jde spíš o to, že si lidi zvykli, že je všude otevřeno. Všichni o novém zákonu vědí, tak si snad stihnou nakoupit dříve. Navíc nebude zavřeno ve všech obchodech," připomněl návštěvník obchodního centra Plaza v Plzni.

Černické Obchodní centrum Olympie bude 25. a 26. prosince zavřené včetně obchodů, kterých se zákon netýká. Výjimkou je pouze multikino. Kompletně zavřené bude o svátcích i obchodní centrum Area Bory, kde sídlí Kaufland. A stejně se rozhodla další obchodní centra v kraji, jako například Škodovka v Klatovech. Výjimku tvoří zmiňovaná Plaza v Plzni, která pro návštěvníky malých obchůdků otevře 26. prosince dopoledne. Zdejšího multikina se zákon netýká.

„Mám takový názor, že by o zavření obchodu měli rozhodovat sami majitelé. To je stejné, jako u zákonu o zákazu kouření v restauracích. Navíc znám několik prodavaček, které jsou z toho, že nepůjdou do práce, celkem nešťastné," řekl Plzeňan Karel Šebesta. To, že zaměstnanci přijdou během Vánoc o podstatnou část výplaty, Deníku potvrdila i jedna z prodavaček v Plaze.

Zákon, který v říjnu schválili poslanci, nařizuje velkým obchodníkům zavřít o sedmi vybraných svátcích. Poprvé se s ním zákazníci se zavřenými obchody setkali 28. října.