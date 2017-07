Před 70 lety získala Lhota přívlastek „Chodská“, místní to oslaví

Chodská Lhota – O víkendu Chodská Lhota oslaví 70. narozeniny.

Chodská Lhota.

Přesněji řečeno 70 let od doby, kdy se úředním přejmenováním z dosavadní Lhoty konečně stala Chodská Lhota. Oslavy s průvodem, zábavou, mší v kapli a pokládáním věnců budou spojeny i se křtem nově pořízeného hasičského auta pro místní sbor.

Vznik Lhot se datuje k začátku 13. století a v Čechách a na Moravě je kolem 320 Lhot a Lhotek, na Domažlicku je pouze jediná.

První doložitelná písemná zmínka o ní je z roku 1325. Obci se říkalo Lhota až do roku 1853, kdy bylo pro lepší rozlišení nařízeno používat přívlastek Lhota u Nové Kdyně, v roce 1923 se zrušil přívlastek Nové a obec se psala jako Lhota u Kdyně. Toto pojmenování trvalo až do začátku druhé světové války. Rozhodnutím okresního úřadu bylo od roku 1940 upuštěno od přívlastku U Kdyně a obec nese úřední název Lhota, německy Melhut.

K dalšímu popisu názvu obce nelze opomenout, že jméno obce bylo vytesáno, vedle dalších Chodských vsí, na pomník J. Š. Baara na Výhledech. Po válce byl pomník, který je dílem Ladislava Šalouna, znovu odhalen a na novém pylonu je již název obce v nové podobě – Chodská Lhota. K znovuodhalení došlo 5. července 1947.

Změnu názvu obce prosazoval již v roce 1932 řídící učitel ve Lhotě František Šváb, místní rodák. Žádost na přejmenování Lhoty na Chodskou Lhotu podal Místní národní výbor, jehož předsedou byl Jan Šváb, v roce 1945. Psalo se v ní toto:

„Žádáme okresní národní výbor v Domažlicích by k našemu názvu a pojmenování obce Lhoty bylo přivlastněno Chodská, takže naše obec by měla název v budoucnu Chodská Lhota a svoji žádost odůvodňujem takto: Názvů obcí Lhota jest v naší Republice velká spousta, obec Lhota na Chodsku jest jen jediná a která jest jedna z posledních chodských vesnic a vykonávala všechny robory za doby Lamingena a požívala všechny chodské privilegia. V letošním roce, když byla vypravována deputace k našemu presidentu republiky Dr. Edvrd. Benešovi, nebyla naše obec pozvána a byl místo nás pozván Loučim, který není chodskou obcí a také nikdy nebyl, nad čímž se cítí naše obec uražena a proto žádáme o tento přívlastek, by nebylo nikdy již takových spletků a nebylo zapomínáno na Lhotu Chodskou. Doufáme, že naší žádosti bude v brzku vyhověno.“ (Zdroj: Státní okresní archiv Domažlice, fond MNV Chodská Lhota, i. č. 106, Změna názvu obce Lhota na Chodská Lhota 1945-1947 N 8)

Okresní národní výbor žádost podpořil a k úřednímu přejmenování došlo 1. července 1947.

V roce 1976 došlo ke sloučení MNV Chodská Lhota a MNV Pocinovice na jeden Místní národní výbor se sídlem v Pocinovicích. V roce 1990 se pak Chodská Lhota opět stala samostatnou obcí s vlastní samosprávou.

Program oslav v neděli od 14 hodin: - Mše v kapli sv. Václava

- Položení věnce u pomníku

- Průvod k hasičské zbrojnici

- Požehnání novému hasičskému automobilu

- Volná zábava s hudbou

Milan Zajíc