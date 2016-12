Pohotovost bude už jen v Domažlické nemocnici

Domažlice - Obyvatelé Domažlicka, kteří budou o víkendu potřebovat pomoc lékaře, budou od nového roku ošetřováni výhradně v prostorách Domažlické nemocnice.

Domažlická nemocnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Milena Cibulková

Právě tam se od 1. ledna přemístí i víkendová lékařská pohotovostní služba poskytovaná obvodními lékaři. Ti ji dosud sloužili v ordinaci výjezdního stanoviště zdravotnické záchranné služby poblíž centra Domažlic v ulici U Nemocnice. Z provozních důvodů je ale třeba tento prostor opustit.

„Ordinace víkendové pohotovosti bude v nemocnici umístěna v ambulantním traktu. Vstup bude hlavním vchodem nemocnice, kde už pacienty nasměruje služba na recepci. Ordinační doba pohotovosti bude jako dosud, to znamená o víkendu a svátcích od 8 do 20 hodin. Telefonní číslo je ale nové a to 379 710 294," popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Domažlické nemocnice Jana Boučková.

„Asi je to logické, ale podle mě byla poliklinika umístěná dobře, pěkně uprostřed města, kam to má každý relativně blízko," reagovala na zprávu o přesunu pohotovosti Jana Vojtová z Domažlic. „Já bydlím na sídlišti na Kozinovce, takže to pro mě i ostatní bylo kousek. Ale je pravda, že současná pohotovost není už nic moc," dodala.

Mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška vysvětluje, že pohotovost sice opouští širší centrum města, ale pro veřejnost by měla být novinka spíše přínosem.

„Většina návštěvníků dojíždí na pohotovost autem, takže jen pojedou na jinou adresu. V tom by problém být neměl," tvrdí. „Naopak výhodou je, že nově bude možné pod jednou střechou konzultovat komplikovanější případy s ústavními specialisty, bude možné bez dalšího převozu využít komplement nemocnice nebo případně umístit pacienta do hospitalizační péče," dodává.