Podomní prodejci lžou, aby ulovili klienty

Poběžovice – Vnutit novou smlouvu na dodávku energií za každou cenu se snaží podomní obchodníci žijící z provizí za nově získané klienty. Mnozí z nich používají i podpásové triky, aby k podpisu zlomili důvěřivé lidi.

„Minulý týden ve čtvrtek tady procházeli dva chlapíci s tím, že jsou od dodavatele elektřiny, že ČEZ v Domažlicích zavřel od ledna svoji kancelář a že bychom se měli přihlásit k nim, abychom neměli problém, když bychom potřebovali něco vyřídit. Plynárny už kancelář v Domažlicích zrušily dávno, a pokud by tam nebyla ani kancelář elektráren, tak to už by bylo opravdu špatné kvůli všemu jezdit do Plzně," uvedla obyvatelka obce na Poběžovicku.

„Není pravda, že bychom zavírali kancelář našeho smluvního partnera v Domažlicích v Havlíčkově ulici. Patrně šlo o aktivity jiného obchodníka, který se snažil nepravdivými informacemi získat prospěch, resp. přemluvit zákazníky ke změně dodavatele energií," komentovala popsaný příběh mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy Michaela Jírovcová.

Uklidnila zákazníky, že domažlická kancelář funguje jako vždy v pracovní dny od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 15. hodinou. V pátek je kancelář zavřená.

„Naše obchodní zástupce poznají klienti na první pohled podle doplňků oblečení (muži kravata, ženy šátek), kožených desek s logem společnosti, odznaku s logem v klopě a identifikační kartou prodejce. Zástupce při jednání se zákazníkem dodržuje etický kodex," dodala Jírovcová.

Podomní prodej v některých městech je úplně zakázán. Například v Domažlicích ho zcela vylučuje tržní řád města. I přesto ho občas některý prodejce poruší.

„Nedávno u nás v domě něco nabízely dvě mladé dívky. Já jsem je odbyla, žádnou smlouvu bych u dveří nepodepsala, už jsem hodněkrát slyšela o podvodech a nevýhodnosti takových záležitostí," popsala svoji zkušenost začátkem ledna seniorka ze sídliště Palackého.

Domažličtí strážníci během posledního měsíce přijali několik oznámení týkajících se podomního prodeje.

Porušování Tržního řádu města Domažlice je zákonem kvalifikováno jako přestupek.

„Za něj můžeme přestupci udělit blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč. V případě správního řízení jsou sankce samozřejmě znatelně vyšší a jejich horní hranice je zákonem stanovena až do výše 30 tisíc Kč," uvedl velitel domažlických strážníků Petr Kubal.