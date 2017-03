Poběžovičtí se bavili na svém již 14. Městském plesu

Poběžovice – Poslední poběžovický ples letošní sezony patřil městu Poběžovice.

Jeho, již 14. pokračování připravila jako obvykle vedoucí Městského kulturního a informačního střediska Dominika Adamcová. Tento ples, ačkoli je termínově již vlastně „po sezoně,“ si každoročně najde své návštěvníky a jinak tomu nebylo ani letos.



Sál místního hotelu Hubertus zaplnilo na 120 návštěvníků, a ačkoli nebylo, jak se říká „narváno“, všichni přítomní se mohli velmi dobře pobavit.

Ať už se jednalo o představení žákyň Základní školy Poběžovice, které s učitelkou Romanou Adamcovou nacvičily vystoupení na téma dřevěných hraček a jejich světa nebo o krátkou dámskou volenku, ozdobenou nádhernými gerberami, či velmi vydařené půlnoční překvapení.



To se stalo na městských plesech již tradicí a po velmi úspěšném loňském vystoupení na téma plavkyň v bazénu překvapených bouřkou a následným zachraňováním utonulé nešťastnice se letos místní dámy pustily do nácviku představení na téma Cesta kolem světa.



Režie se ujala Dominika Adamcová, která s tímto nápadem přišla, a po několika perných zkouškách, kdy účastnice bolelo celé tělo, pak musela ještě na poslední chvíli dopracovat vizuální projekci, doprovázející celé vystoupení.



Po nástupu účinkujících s vlajkami všech států, které při své cestě kolem světa navštíví, doprovázeném hudbou z filmu Indiana Jones, prezentovala letuška postupně vlajkami jednotlivé státy, ve kterých cestovatelé přistávali.



Letadlo pilotoval starosta města Hynek Říha v chodském kroji a se slušivou koženou kuklou na hlavě.

V Německu, na první zastávce, jsme byli svědky typického bavorského tance, ve Skotsku nechyběl taneček v kiltech za doprovodu typických dud a v USA nás přivítali svým tancem kovbojové a ukázka street dance.



Havajské Honolulu předvedlo své tanečnice v typických sukénkách a žhavé Španělsko ukázalo nejen flamenco, ale i výjev z koridy. Korejský Pchjongjang se nesl ve znamení známého klipu a v Rusku pak nemohla chybět variace na Mrazíka. Doma v Česku návštěvníky přivítalo to naše „Žádnej neví, co jsou Domažlice…“ a pak taneční kolečko se „ztracenou kajdou“. Po závěrečném přistání vystoupil pilot za doprovodu letušky z letadla a prošli slavobránou vytvořenou tanečnicemi. Celé představení si vysloužilo nadšený a dlouhotrvající potlesk všech přítomných návštěvníků a bylo zlatým hřebem celého plesu.



Návštěvníci plesu, který hudbou doprovázela kapela Handabanda, mohli po půl třetí ráno, kdy ples oficiálně končil, odcházet spokojení, protože jim nabídl vše, co se od něj očekávalo, a ještě navíc třešničku na dortu v podobě půlnočního překvapení k tomu.