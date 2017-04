Po požáru pomáhají rodině Šleglových desítky lidí

Chocomyšl – Sto padesát kilometrů urazila v pátek odpoledne Nikola Voříšková z Benešova se svým přítelem, bratrem a kamarádkou ve třech autech, aby rodině Šleglových dovezla do Chocomyšle materiální pomoc, kterou shromáždili poté, co se dozvěděli o nešťastném požáru po úderu blesku, po kterém šestičlenné rodině před dvěma týdny vyhořel jejich nepojištěný rodinný dům.

Z Benešova přivezla v pátek odpoledne materiální pomoc ve třech autech a přívěsném vozíku Nikola Voříšková (třetí zprava) se svými přáteli. Poděkovali jim za ní Pavlína Šleglová (uprostřed) se svými čtyřmi dětmi.Foto: Deník / Babor Josef

Benešovští přivezli mj. patnáct pytlů oblečení, bot, mnoho čistících prostředků, hygienických potřeb, montérky, nádobí, kompletní vybavení kuchyně, sporák, bojler, rychlovarnou konvici, toastovač, topinkovač, kávovar a děvčatům třeba i kabelky a kulmu na vlasy. „Pomoc jsem dala dohromady díky svým kamarádům a také facebooku,“ zmínila organizátorka benešovské pomoci.

Slečna Nikola a její přátelé nejsou jediní, kteří Šleglovým v posledních dnech pomohli. Podařilo se např. již sehnat notebooky pro všechny čtyři studující děti. „Všem za veškerou pomoc mnohokrát děkujeme. Velmi si jí vážíme. Potřebné věci a vybavení domácnosti už máme. Teď nás čeká samotná oprava domu. S tou nám pomůže stavební firma manželova spolužáka, pana Petráše z Kolovče,“ zmínila Pavlína Šleglová. Vhodnou pomocí pro rodinu je tak v této chvíli spíše jakýkoli finanční příspěvek než materiální dar.

Statik rozhodl, že se dům nemusí bourat, ale nově se Šleglovi dozvěděli o nutnosti zbudování nových stropů, které by unesly novou střechu. Pro přípravu krovu je již nařezáno dřevo, které rodině věnovala obec. V současné chvíli musí domek vyschnout, případné vysoušeče nepomohou, protože pro jejich využití by musely být místnosti uzavřené. Ve stropech jsou díry, takže by vysoušeče nebyly účinné. Vysoušení tak probíhá neustálým větráním otevřenými okny. Pomohlo by i slunečnější počasí.

Příjemnou povinnost měla v pátek večer dcera Šleglových. Na domažlické Střelnici převzala po skončení benefičního zápasu Staré gardy Jiskry s výběrem Chodska vybraných 24 530 korun. Desítky lidí přispívají Šleglovým i na transparentní účet u Komerční banky (115-4423580287/0100). Další chystanou benefiční akcí, která rodině pomůže, bude kdyňská Burza dámských hadříků. Plánována je na 26. května, výtěžek z ní poputuje Šleglovým.