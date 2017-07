Pekelný ostrov se blíží, přijedou The Sweet

Holýšov – Rockový open-air festival Pekelný ostrov se rozjede již ve čtvrtek a milovníky především rockové hudby opět čeká našlapaný program.

Ani letos nebude přetržena šňůra hostů z britských ostrovů. Tentokrát se můžeme na rockovou legendu světového formátu – britskou kapela Sweet.

V 70. letech si kapela The Sweet doslova podmanila hudební svět. Na pódiích vystupují doposud a stále vyprodávají! Prodali 55 milionů alb a jejich hity jako Fox on the Run, Ballroom Blitz, Love is Like Oxygen, nebo Teenage Rampage, dobyly vrchol hitparád a jsou známé dodnes.

Sweeti nebudou jedinou hvězdou na holýšovském open-airu. Nováčkem na holýšovském ostrově bude také Olympic v čele s Petrem Jandou.

Premiérově se na festivalu také představí David Koller se svoji kapelou. Nebude chybět Walda Gang, Harlej, slovenští Iné Kafe, vrací se i Dymytry nebo Katapult v čele s Oldou Říhou. Nejen rockem ovšem bude žít Pekelný ostrov, s nesmrtelnými českými hity přijede i Jaroslav Uhlíř.

Pro festivalové ultras začíná festival již ve čtvrtek zahřívacím večírkem pro nedočkavé. Ten bude opět před areálem a zdarma. Kdo dorazí již ve čtvrtek, získává výhodu ve výběru lepšího místa na stanování, ale také se může již nechat opáskovat a vyhnout se pátečnímu návalu, což se v loňském roce velmi osvědčilo.

Šestý ročník festivalu, tentokrát s novým logem, opět chystá řadu novinek a překvapení. Po loňské vysoké návštěvnosti se plánuje zvětšení areálu. I letos bude k dispozici úschovna, bankomat, možnost dobíjení telefonů, sprchy, možnost parkování pro karavany a mnoho dalších. Zachována také zůstane možnost získání žetonů na pivo zdarma, a to za každých vytříděných 30 použitých kelímků.

Současná cena za festivalovou permanentku je 550 korun (jeden den za 500 korun), přímo na místě bude lístek stát 750 korun. V pátek se areál festivalu otevírá ve 14 hodin.

Ještě je stále k dispozici několik V.I.P. vstupenek za 1500 korun. Návštěvníci se vstupenkou do V.I.P. zóny si letos navíc budou užívat pohodlí v červeném anglickém dvoupatrovém autobusu. Poplatek festivalového parkoviště je 200 korun za auto či motorku a 600 korun za karavan.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít opět nárok na snížené vstupné. Nárok na slevu ze vstupné mají také dárci krve po předložení průkazu dárce.

Pekelný ostrov letos navíc získal záštitu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, která se i sama účastní festivalu.

Program:Čtvrtek (warm-up zdarma): 16:00 – 17.20 MASH

17:50-19:10 Rockbeton&The Mörtels

19:40-21:00 Zvlášňý škola

21:30-22:50 Kabát revival

Pátek: 15:00-15:40 Maelström

15:40-16:40 Doctor PP

16:50-17:50 Alkehol

18:00-19:00 Traktor

19:10-20:10 David Koller

20:20-21:20 Trautenberk

21:30-22:30 Vypsaná fixa

22:40-23:40 Rybičky 48

23:50-00:50 Harlej

01:00-02:00 Iné Kafe

Sobota: 12:30-13:20 Interloud

13:20-14:10 Septic people

14:10-15:10 Katapult

15:20-16:20 Metalind

16:30-17:30 Komunál

17:40-18:40 Krucipüsk

18:50-19:50 Jaroslav Uhlíř

20:00-21:00 Olympic

21:20-22:20 Walda Gang

22:40-23:40 The Sweet

23:50-00:50 Dymytry

01:00-02:00 Doga