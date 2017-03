Oprava mostu rozdělí Staňkov vedví

Staňkov – Staňkovské letos čeká náročný rok.

Most ve Staňkově.Foto: archiv Deníku

Obyvatelé města i projíždějící řidiči se budou muset obrnit trpělivostí, protože Staňkov čeká začátek budování kanalizace, průtahu města, oprava mostu nebo nové hřiště.



Právě oprava mostu přes řeku Radbuzu bude pro řidiče jistě nepříjemná a mohla by zkomplikovat i pořádání Svatojakubské pouti koncem července.



Správa a údržba silnic musí opravit železobetonový most z 20. let, který spojuje dvě části Staňkova. Je technickou památkou, je ale ve špatném technickém stavu kvůli přetížení nákladní dopravou. Před dvěma lety se na něm navíc stala nehoda, při které traktor poškodil betonový překlad mostu. Ještě ten rok proběhla částečná oprava mostu, aby se stavba staticky zajistila, letos dojde na rozsáhlou rekonstrukci. Ta by mohla vyjít až na 17,5 milionu korun a probíhat by měla od dubna do července.



Jediným řešením, jak se dostat z jedné strany Staňkova na druhou (kromě objízdných tras přes okolní obce), tak bude nová lávka pro pěší, která v nouzovém případě může sloužit i pro osobní automobily do 3,5 tuny. Pokud se však oprava mostu opozdí či protáhne až do konce července, automobilový provoz přes lávku by kolidoval s pořádáním pouti. „Podle toho, jak dopadne soutěž, se může začít prvního nebo taky posledního dubna. Menší zpoždění a máme tu pouť,“ řekl starosta města Alexandr Horák s tím, že SÚS se logicky nechce do prací pouštět až koncem léta, aby práce nezastavil časný příchod zimy.



„Pouť není kam jinam přesunout, možná by tak nezbylo než zmíněnou lávku na ty čtyři dny uzavřít a řidiči jedoucí z jedné části Staňkova do druhé by museli využívat objízdné trasy v okolí,“ uvažuje starosta.