Opilý a se zákazem sedl za volant

Újezd – Domažličtí policisté v pátek večer kontrolovali u Újezda řidiče, který jel s vozidlem Opel Corsa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Osmadvacetiletého muže z Domažlic zastavili po dvacáté hodině, když jel z Domažlic do Trhanova a směrem na Újezd. Policisté zjistili, že dotyčný porušil zákon hned dvakrát. Nejprve přišli na to, že podle rozhodnutí Městského úřadu v Domažlicích má muž trest zákaz řízení motorových vozidel od června letošního roku na 14 měsíců. Pak se řidič podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,59 a opakovaně 1,81 promile alkoholu. Policisté muže převezli do zdravotnického zařízení v Domažlicích lékařskému vyšetření a odběru krve a pak do protialkoholní záchytné stanice v Plzni.