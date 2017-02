ON-LINE: Plzeňský kraj pokryla ledovka, nehody přibývají

Na silnicích na Klatovsku není podle Správy a údržba silnic Plzeňského kraje situace nejhorší. „Vzhledem k podmínkám, které jsou v celém Plzeňském kraji, je situace na Klatovsku ještě docela ucházející. Samozřejmě se ledovka ale tvoří i tam. Situace se mění každým projetím našeho sypacího vozu. Proti stavu, který je například na Tachovsku či části Domažlicka, tak je to docela dobré. Vzhledem k podmínkám by ale měli řidiči jezdit s co největší opatrností," řekl hlavní dispečer zimní údržby SÚS Plzeňského kraje Jiří Slapnička.