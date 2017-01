Ohňostroj v Domažlicích byl letos zklamáním. Firma se omluvila

Domažlice – Technické problémy způsobila porucha odpalovacího bezdrátového systému. Firma problémy vynahradí v příštím roce.

Tradiční novoroční ohňostroj v Domažlicích znamená každoročně plné náměstí diváků natěšených na velkolepou světelnou a hudební podívanou. Letošní ohňostroj však byl pro většinu lidí zklamáním.

Po několika efektech obloha potemněla a nastala dlouhá prodleva. Synchronizace ohňostroje s hudbou vzala za své a zbytek efektů dolétl k obloze nepravidelně s prodlevami a již bez hudby.

„Ohňostroj pěkný, ale neskutečný prodlevy. Zklamání," komentoval na facebooku Vladimír Maier.

„Parodie na ohňostroj. Zklamání a veliké," doplnil Václav Sladký.

„Moc nás mrzí vzniklá situace, která bohužel vznikla poruchou odpalovacího bezdrátového systému. Tomuto bohužel nejde předejít a zjistit to předem. Je to, jako když vám v půlce programu vypne televize. Vše do té doby fungovalo bez problémů! Bohužel program byl koncipován i s gradací těch vyšších kulových efektů, a odpalovač ohňostrojů, v rámci i své bezpečnosti, nemohl dál pokračovat v ručním odpalu. Tyto pyromuzikální ohňostroje na to již nejsou koncipovány," uvedl David Nový, majitel společnosti Minergis, která ohňostroj připravovala.

„Jako naši omluvu všem občanům Domažlicka nabízíme v příštím roce, že se mohou těšit na zvětšený ohňostroj jako bonus od naší firmy," slíbil Nový.

„Mně se ohňostroj líbil. A že byla prodleva? No bože, to se toho stalo. Všichni jsme omylní a chybující. Problém se může stát komukoli a kdykoli," zastala se ohňostrůjce Kateřina Tichá.

„Mrzí nás, že se právě letošní ohňostroj, který měl být posílen o částku od dobrovolných dárců, a navíc za úžasného počasí, setkal s technickým problémem a nemohl být celý odpálen. Na druhou stranu jsme rádi, že diváci dle reakcí na místě přijali tuto skutečnost s tolerancí a pochopením, že i v tomto případě může technika selhat. S realizační firmou jednáme o kompenzaci a jsem si jist, že výsledné řešení domažlickou veřejnost potěší," konstatoval ředitel MKS Domažlice kamil Jindřich. „Částka od dárců bude převedena do příštího roku, bonusové odpaly nebyly kvůli technické závadě realizovány," uzavřel Jindřich.