OBRAZEM: ZUŠ Staňkov oslavila výročí

Staňkov – Škola si letos připoíná 25 let od svého založení.

Základní umělecká škole ve Staňkově oslavila výročí. Letos si připomíná rovných 25 let od svého založení a při této příležitosti se v pátek v Lidovém domě konal slavnostní koncert, na kterém se představili bývalí žáci z hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru.

Na koncert navázala výstava k výročí školy, kterou můžete zhlédnout až do čtvrtka vždy od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin.