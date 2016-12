Obchodníci z Domažlic vymění nevhodné dárky

Domažlice - Do obchodů se v první povánoční pracovní den, vydali lidé vracet nechtěné vánoční dárky.

Obchodníci nevhodné zboží vymění.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Nepadnoucí či stejné dárky nemusí končit na dně skříně nebo v kontejneru. Pokud máte dobře schovaný paragon, obchodníci vám zboží ochotně vymění.

Ve většině domažlických obchodů totiž s touto alternativou už počítají.

„Stává se velice často, že lidé přijdou s několika stejnými knihami, které se jim pod stromečkem sešly. Pokud je zboží zakoupené u nás a je nepoškozené, samozřejmě je vyměníme za jiné. K výměně zboží nemusí dojít okamžitě po Vánocích, ale našim zákazníkům vyjdeme vstříc i během měsíce ledna," uvedla Lidmila Haasová z Chodského knihkupectví v Domažlicích.

S požadavkem na výměnu zboží se setkávají po Vánocích například v obchodech s hračkami. Není výjimkou, že se dítěti pod stromečkem sejdou dvě shodná lega či jiné hračky a rázem se z nich stávají nevhodné dárky.

Zboží ale ochotně vymění i ve zlatnictví či domácích potřebách. „Peníze nevracíme, ale s výměnou nevhodného dárku nemáme problém a zákazníkům vycházíme vstříc. Každoročně někdo přijde a chce zboží vyměnit," řekli prodavačky ze zlatnictví.

„I my vyjdeme samozřejmě vstříc. každý může vybrat dárek, s nímž se svému blízkému nestrefí do noty. Už při nákupu zákazníkům oznamujeme, že mají možnost si u nás zakoupené zboží vyměnit," uvedla prodavačka z prodejny domácích potřeb na domažlickém náměstí.

V Domažlicích jsou ochotni vyhovět zákazníkům i ostatní obchodníci, ačkoliv to jejich povinností není. „V kamenných obchodech, kde je zboží možné si prohlédnout a vyzkoušet, záleží pouze na prodávajícím, zda spotřebiteli vrácení nebo výměnu zakoupeného zboží dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost. Pokud, ale takový bonus při koupi zboží uvede, je povinen ho splnit," řekl Jan Řezáč, šéf České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Jiné je to v případě nákupu přes internet, teleshopping nebo při telefonické objednávce.

„V tomto případě může spotřebitel vrátit zboží do 14 dnů, a to bez udání důvodu, protože zboží si při koupi nemohl prohlédnout ani vyzkoušet," dodal Jan Řezáč.