Obce budou moci bojovat proti rozrůstání sociálních ghett

Domažlicko – Obce by nyní konečně měly získat větší pravomoci při řešení problémů s rozrůstáním sociálních ghett na svém území.K lepšímu boji proti byznysu s doplatky na bydlení pro sociálně slabší by jim měla pomoci novela zákona, kterou schválili senátoři.

Poslanec Vladislav Vilímec přebírá na podzim 2016 petici v Semněvicích. Vlevo starosta Semněvic Josef Hálek.Foto: Vlastimil Hálek

Změnu prosadil poslanec a místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec (ODS).

Jednou z obcí našeho regionu, která po řešení sociálních problémů volá, jsou Semněvice u Horšovského Týna. Semněvičtí vloni na podzim předali poslanci Vilímcovi petici, v níž si stěžovali na cílené pronajímají bytů sociálně slabším. Důsledkem pak je vyšší koncentrace nepřizpůsobivých občanů a problémy v obci – ničení majetku, nepořádek, krádeže, vyhrožování i napadání.

„Jsem rád, že zvítězil rozum a snaha pomoci obcím a jejich obyvatelům, kteří se potýkají s důsledky špatné politiky státu v oblasti dávek na bydlení. Nová pravidla budou moci využít i obce v Plzeňském kraji, jako jsou třeba Janovice nebo Semněvice,“ komentuje zákon Vladislav Vilímec. „Obce budou moci při splnění určitých podmínek zastavit vyplácení doplatků na bydlení novým nájemníkům v problémových lokalitách či domech na svém území. V praxi se tak zamezí dalšímu rozrůstání sociálních ghett. Nová pravidla omezí téměř třímiliardový byznys s doplatky na bydlení, který vede k tomu, že do obcí se stěhují lidé, kteří s nimi nemají nic společného,“ doplňuje Vilímec.

Obce budou nyní konkrétně moci žádat o vydání tzv. opatření obecné povahy, jímž se v konkrétní lokalitě vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, například velká koncentrace drogově závislých lidí, trvalé rušení veřejného pořádku nebo zvýšená kriminalita. V případě, že žádosti následně vyhoví pověřený obecní úřad, nebudou se do těchto míst vyplácet nové doplatky na bydlení. Nikdo ze stávajících nájemníků ale na ulici neskončí. Lidé, kterým byl doplatek na bydlení přiznán v minulosti, ho budou dostávat dál.

„Nevíme, zda nám zákon pomůže, ale byli bychom za to rádi. Nejen my, ale více obcí,“ reagoval semněvický starosta Josef Hálek s tím, že Semněvický obecní úřad tyto pravomoci hodlá využít. „Jen nevíme, zda to v praxi bude fungovat. Doufáme, že ano a v obci bude klid, pořádek a klesne kriminalita. O to nám v obci Semněvice jde,“ dodal.

„Až to uvidím v praxi, tak tomu uvěřím. Zatím nevím, jestli nám něco takového s problémovými obyvateli pomůže,“ řekl občan Semněvic, který si nepřál být jmenován. „Ale alespoň se s tím něco dělá a je vidět, že nás někdo poslouchá,“ zakončil.