Nový zákon o vinařství vítám, říká provozovatelka vinotéky v Klenčí

Klenčí pod Čerchovem – Prodejci vína se v názorech na novelu takzvaného vinařského zákona neshodnou. Jedni kritizují, že je to nesmyslné, jiní jsou si jisti, že se novelou zákona zamezí falšování vína. Co se týče zdražování vína, to prodejci zatím neplánují – shodli se, že bude záležet na výrobcích, popřípadě dodavatelích sudového vína.

Vinotéka pod muzeem v Klenčí pod Čerchovem.Foto: Archiv vinotéky

Například Michaele Murdžákové, provozovatelce první moravské vinotéky pod muzeem v Klenčí pod Čerchovem, novela zákona nevadí.

„Víno by se mělo stáčet z jednorázových obalů, takzvaných back-in-boxů, které nelze znovu naplnit. To je podle mne velké plus. Víno se při stáčení ze sudů nebude muset pohánět dusíkem, což dosud jinak nešlo, ale bude se pohánět vzduchem, pomocí kompresoru. Dusík je sice potravinářský a všeobecně se tvrdí, že na kvalitu vína nemá žádný vliv, ale já si myslím, že tam trochu cítit byl. Díky back-in-boxům se kvalita stáčeného vína zlepší,“ myslí si Murdžáková.



Co se týká ceny, provozovatelé vinoték zatím vyčkávají. „Zatím nemáme žádné ceníky. Vše bude záležet na vinařích. S určitým zdražením však zákazníci počítat musí. Vinaři si budou muset pořídit nové narážeče a papírové kartony, v nichž nám budou víno dodávat. To pro ně znamená vyšší náklady a pro zákazníka vyšší cenu,“ vysvětluje Murdžáková.

Podle ní ale ani mírné zdražení milovníky dobrého vína neodradí.

„Pokud má někdo opravdu rád dobré víno, ví, že stáčené je nejlepší. V lahvi nikdy neví, co pije. Naši zákazníci, kteří si přijdou pro stáčené víno, nejdřív ochutnají a pro které se rozhodnou, si pak si nechají natankovat do PET lahve,“ dodává Murdžáková s tím, že i v PET lahvi se víno dá uchovat dobré i delší dobu než načaté víno ve skle. Nutné je dostat z láhve vzduch a víno vymáčknout až nahoru.



Spotřebitelé svým způsobem nový vinařský zákon vítají.

„Je dobře, že bude zákon přísnější. Poctivým vinařům to sice přinese nějaké ty výdaje, ale za dobré víno si člověk rád i připlatí, takže myslím, že ani po zdražení jim konzumenti neubudou. Ti, co prodávají patoky a víno falšují, nemají na trhu co dělat. Bohužel si myslím, že ty ani nový zpřísněný zákon od jejich nekalého podnikání neodradí a najdou si cestu jak ho obejít,“ řekla Monika Launová z Domažlic.