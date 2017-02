Nemocnice marně bojuje s nedostatkem personálu, shání sestry i lékaře

Domažlice - V domažlické nemocnici chybí šest internistů a deset sester na chirurgii.

Domažlice – Domažlickou nemocnici, stejně jako desítky jiných nemocnic v zemi, trápí nedostatek personálu, ať už lékařů či všeobecných sester.

V případě lékařů je momentálně v Domažlicích vážnější situace na interním oddělení, kde v lednu muselo dojít k částečnému omezení jedné lůžkové stanice, a to o 12 lůžek.

„Momentálně tedy oddělení obsazuje 38 lůžek. Nemocní z Domažlic by toto omezení ale neměli pociťovat. V koordinaci se záchrankou odkláníme spíše pacienty z větších vzdáleností," uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Nelze ale stoprocentně vyloučit, že se omezení může ještě rozšířit o nějaká interní lůžka.

„To se stát může. Uzavření celého oddělení ale není na pořadu dne. Děláme vše proto, aby takový scénář nenastal nikdy," pokračuje Kokoška s tím, že v případě mladých lékařů je lákadlem zahraničí: „K Čechám je nic pevného neváže a v Německu, které je od nás jen za kopcem, mají možnost si vydělat více, budou-li tedy dobří a budou doopravdy tvrdě makat."

„Na interně nám nyní chybí šest lékařů. Stalo se to tak, že praktičtí lékaři dozráli do důchodového věku a naši lékaři po nich přebírají praxe. Co se týká sester, největší nouze je na chirurgii, tam bychom okamžitě potřebovali deset sestřiček. S tímto stavem je velmi těžké sestavovat služby. V současnosti to praktikujeme tak, že díry zalepujeme externími pracovníky, kteří jsou ochotni odsloužit například šest služeb v měsíci a práce v nemocnici je pro ně srdeční záležitostí," řekla hlavní sestra Domažlické nemocnice Jana Barbora Boučková.

Vedení nemocnice i Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje stále podniká řadu kroků, jak zdravotníky do Domažlic dostat. Zatím však marně.

„Jsou připravena stipendia pro studenty s výhledem, že by sem po dokončení studií nastoupili, dále náborové příspěvky, nemocnice umí pomoci s bydlením, nabízí zaměstnanecké benefity. Nově motivujeme i přímo personál nemocnice finanční odměnou, pokud by někdo přivedl nebo doporučil lékaře či sestru, kteří by skutečně nastoupili a v nemocnici rok pracovali," vysvětluje Kokoška a pokračuje: „Samozřejmě může pomoci i veřejnost, ať už by někdo nalákal do Domažlic zájemce o práci v nemocnici, nebo nechť rodiče zváží, jakou školu svým dětem doporučit. V současné době a zcela určitě i za pět, deset, dvacet i více let bude práce ve zdravotnictví jistotou, ať už ve smyslu zaručeného pracovního místa, tak i ve smyslu zajímavého výdělku."