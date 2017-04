Nájemníci Domu s pečovatelskou službou v Kolovči jsou konečně bez štěnic

Koloveč – Nájemníci bytového Domu s pečovatelskou službou v Kolovči už štěnice v bytech nemají, stále však musí být ve střehu a kontrolovat, zda se někde nějaká neobjeví. Štěnice se v domě vyskytly letos v lednu.

Dům s pečovatelskou službou v Kolovči.Foto: Deník / Bauerová Helena

Deratizátor tehdy objevil štěnice hned v několika bytech. Zjistil, že se nenacházejí ve společných prostorách, přesto sanoval i chodby okolo prahů. Vedení městyse ujistil, že nejde o epidemii, a doporučil počkat dvacet dní, během nichž se ukáže, zda první sanace zabrala. Štěnice se i přes prvotní opatření vyskytovaly dále, sanaci bylo nutno několikrát opakovat. Koncem února se podařilo štěnice v domě zlikvidovat. Úřad Městyse Koloveč pomohl nájemníkům s úhradou za deratizaci.



„Bylo třeba udělat další tři velké zásahy, při nichž se deratizovaly nejen byty, ale i chodby a stoupačky. Za čtrnáct dnů, to bylo v polovině února, se ale v jednom z bytů, kde žil celkem nepořádný nájemník, opět štěnice objevila, takže byl zapotřebí další menší zásah. Od konce února se zdá, že je vše v pořádku a doufám, že to tak i zůstane,“ řekl tajemník úřadu městyse Josef Štíbraný s tím, že stále nájemníky v domě motivují, aby pozorně sledovali, zda se v jejich bytě štěnice nevyskytují.



Štěnice v lednu ve svém bytě prvně objevila 87letá Marie Nová. „Představte si, že jsem tu havěť našla v úložném prostoru v posteli. Nejdřív jsem nevěděla, co to je. Mladí to sebrali a odnesli na úřad. Tam se zjistilo, že je to štěnice. Určitě se sem dostaly z bytu pode mnou, kde je neskutečný nepořádek,“ říká paní Nová.



K jejímu názoru se tehdy přikláněli i ostatní obyvatelé domu.